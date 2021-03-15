Вратарь "Рубина" Дюпин прокомментировал вызов в сборную России

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин прокомментировал свой вызов в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2022 года. В понедельник тренерский штаб сборной огласил список из 27 футболистов, которые будут вызваны на сбор перед матчами против Мальты, Словении и Словакии в отборочном турнире ЧМ-2022.

В их числе оказался голкипер казанского "Рубина" Юрий Дюпин. Он признался, что испытывает радость от нового в своей карьере вызова.

"У нас сегодня восстановительная тренировка на базе, и после тренировки мне как раз позвонили. Получил поздравления от партнеров по команде, плюс телефон разрывается. На душе радость. Это новый вызов. Хочу спасибо сказать тренеру вратарей "Рубина" Сергею Викторовичу Козко, во многом это его заслуга, а также заслуга главного тренера Леонида Викторовича Слуцкого. Большое спасибо за то, что подняли меня на такой уровень", - цитирует Дюпина Sport24.

Голкипер "Рубина" отметил, что в первой части сезона играл не слишком удачно и даже лишился места в основном составе, но сумел сделать правильные выводы и после возобновления чемпионата РПЛ сумел вернуться в основу клуба.

"Я понимал, что приглашение возможно, но думал, что нужно провести стабильно более длительный период, чтобы вызвали в сборную. Получилось, что вызвали уже сейчас, и я очень рад этому", - сказал Дюпин.