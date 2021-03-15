"Вы вряд ли ожидаете такого финала": в прокат выходит драма "Пальмира"

В прокат вышел новый художественный фильм "Пальмира". Корреспондент "РГ" побывала на петербургской премьере картины, где ее представили создатели - режиссер Иван Болотников и генеральный продюсер Андрей Сигле, глава кинокомпании Proline film.

Новый фильм - притча, драма, в центре сюжета - современная семейная история. В горном селении Дагестана бывший военный врач Артур ведет тихую жизнь вдовца. Его единственная дочь Марьям, которую он растил один (жена умерла во время родов), учится в Петербурге. Узнав, что она завербована террористами и сбежала в Сирию, Артур в отчаянии отправляется за ней. Ради спасения дочери отец готов на все.

Снимали картину в Дагестане: Дербенте, Махачкале и поселке Кахабросо, а также в Турции на границе с Сирией. В главных ролях: Геза Морчани (Артур) и Екатерина Крамаренко (Марьям). За камерой - оператор Айрат Ямилов ("Софичка", "Мальчик русский").

Иван Болотников: "Рассчитываем на неравнодушного зрителя"

Вы снова работали с петербургской кинокомпанией Proline film, с Андреем Сигле. В титрах "Пальмиры" Константин Лопушанский, он один из авторов сценария.

Иван Болотников: Когда я снимал в Петербурге "Хармса" - мой дебют в полнометражном игровом кино, то думал, что хорошая съемочная группа - это в порядке вещей. Съемки "Пальмиры" были очень тяжелые, и в Дагестане я оценил интеллигентность петербургской команды, все вели себя очень достойно, буквально во всем помогали. Андрей Сигле - не только продюсер, композитор, но и хороший редактор. А главное - он дает режиссеру свободу на площадке.

Наша киногруппа поехала в Сирию, там у нас появились партнеры - как раз под наш сценарий. Но он оказался слишком литературным, вошел в противоречие с тем, что мы там поняли. И потом была череда авторов, по разным причинам варианты нас не устраивали, время шло, и надо было приходить к какому-то знаменателю. И тут появился Константин Сергеевич Лопушанский. Его заслуга в том, что он нашел драматургическое решение истории и в результате со своим соавтором Вячеславом Рыбаковым сделал итоговый вариант.

Вы общались с консультантами?

Иван Болотников: Еще как общались. Это были консультанты из Высшей школы экономики: историк-востоковед Алексей Муравьев и арабист Андрей Чупрыгин, специализирующийся на вопросах изучения радикальных течений в исламе (в том числе, его команда должна была помогать нам в Пальмире с охраной). И еще был Орхан Джемаль, его уже нет в живых - в 2018 году его убили в Африке вместе с режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко.

Знакомый востоковед сказал мне: "Фильм будут ругать и будут хвалить". И действительно, отклики различны.

Вы ведь планировали снимать в Сирии, в Пальмире? А в результате поехали в Дагестан.

Иван Болотников: Орхан Джемаль, будучи военным журналистом, не раз предлагал: "Давайте поедем в Ракку. Пока еще можно". И когда мы снимали на турецкой границе с Сирией, до Ракки оставалось около 100 километров. Но я помнил уроки Алексея Юрьевича Германа. Там надо было либо жить и делать фильм, как положено, либо вообще не снимать. И вот эта форма иносказания, которая присуща Лопушанскому, перевела картину в форму притчи. Фильм - об отношениях отца и дочери. О радикализме. Вы вряд ли ожидаете такого финала, как у нас. У этой истории несколько уровней понимания. Вступил ли Артур в эту самую войну? Или же сам в чем-то переродился? Пусть зритель решает сам.

Почему фильм назвали "Пальмира"?

Иван Болотников: В Пальмире мы снимать не смогли, но имя ее оставили. В нем что-то недосказанное, сокровенное, важное, что надо беречь в себе. В первом кадре, где возникает название фильма, у нас огромное пространство какого-то уникального мира, это снималось в Дагестане.

В видеообращении к зрителям исполнитель главной роли Геза Морчани сказал, что он не профессионал в мире кино, что для него участие в вашем фильме было большой честью. Как же вы его нашли?

Иван Болотников: На роль Артура рассматривался другой актер, турецкий, очень интересный. Но с ним эта история была бы более предсказуемой. Я считаю, что Геза - главная находка нашего фильма. Геза - это благородство и достоинство. Кстати, дагестанцы одобрили Гезу, приняли за своего! И он теперь всегда просит передать привет Дагестану, где мы видели только добро.

Геза Морчани - известный венгерский драматург и переводчик. Живет в Будапеште. Как актер, дебютировал в фильме режиссера Ильдико Эньеди "О теле и душе", там я его и увидел. Фильм взял в Берлине "Золотого Медведя", номинировался на "Оскар". Контакты Гезы мне дал киновед Андрей Плахов, они дружат. Начали уговаривать, Геза - человек сомневающийся ("я ведь не актер"), но все-таки в итоге согласился - ему понравился сценарий.

Как нашли актрису на роль Марьям?

Иван Болотников: Петербургскую актрису Екатерину Крамаренко я нашел в интернете. Примечательно то, что она пробовалась и на роль Марьям, и на роль Сабрии, и в каждой из них была интересна. Сабрию в результате сыграла другая петербургская актриса - Даниэла Стоянович.

Когда я шла на премьеру, услышала разговор: "Интересно, какая целевая аудитория у этого фильма?" - "Питерская интеллигенция". После показа, во время обсуждения, зрители советовали вам показывать фильм молодежи, чтобы знали о человеческом безумии, об ужасах терроризма, как вербуют молодежь, призывают к насилию. А вы на какого зрителя рассчитывали?

Иван Болотников: На неравнодушного человека.

Андрей Сигле: "Услышать и понять друг друга"

Это реальная история про отца и дочь или выдуманная?

Андрей Сигле: Это происходит регулярно. Нам рассказывали специалисты, что однажды с самолета, который летел из Петербурга в Махачкалу, было снято сразу десять девушек, которые были завербованы ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Это было и остается серьезной проблемой. Наш главный герой - отец беглянки. Дочь для него - смысл жизни, и он, не задумываясь, отправляется на ее спасение. Мы с режиссером Иваном Болотниковым долго работали над сценарием, было несколько вариантов. Потом подключился Константин Лопушанский - не только выдающийся режиссер, но и замечательный сценарист, мы давно работаем вместе. Он-то и поставил точку, предложив свои идеи.

Тема картины требует серьезного понимания поставленных вопросов, достоверного отображения не очень знакомой нам жизни. Как проходили съемки?

Андрей Сигле: Мы провели большую подготовительную работу. Общались со многими консультантами - специалистами по исламу, в том числе и по радикальным его течениям. Важна была каждая деталь: от быта дагестанского села до оборудования госпиталя сирийских террористов.

Кстати, в Сирии при подготовке к съемкам нам помогала профессиональная команда местных кинематографистов. Ее возглавляла замечательная актриса Сулаф Фавакерджи - звезда кинематографа арабского мира. Были встречи и в министерстве культуры Сирии. С их общей помощью нам удалось побывать там, куда даже наши военные опасаются заходить, увидеть места боев, брошенную террористами технику, разоренные города. В одном из таких городов-призраков - оставленные дома, мечеть с дырой в стене от артиллерийского снаряда, разрушенная школа, все улицы усыпаны гильзами, там даже собак нет. Мы спросили, нельзя ли нам поснимать бой в каком-нибудь доме на окраине - боевики отстреливаются, когда наступают войска. "Да пожалуйста, - говорят нам, - любой дом берите. Взрывайте. В этот город уже никто никогда не вернется".

Даже в Дамаске, который очень серьезно охраняется, где открыты магазины, рестораны и бани, война подстерегает на каждом шагу. Незадолго до нашего приезда террорист отправил двух своих маленьких дочерей-шахидок, пяти и семи лет от роду, на рынок и в полицейский участок в центре города, а сам все снимал на камеру. Много народу погибло.

Несмотря на название картины, большая часть съемок проходила не в Пальмире, а в дагестанском Дербенте. В частности, именно там был выстроен сирийский госпиталь, в котором работает главный герой фильма Артур. Также мы снимали в поселке Кахабросо. Отдельное спасибо хочу сказать его жителям. Приняли нас как родных, разместили, с удовольствием снимались в эпизодах картины. А какая там природа! Мы влюбились в эти места.

Как обычно, вы сами писали музыку к фильму...

Андрей Сигле: Музыка родилась как-то сама собой. Легко сочинять, когда чувствуешь и знаешь картину. Главная тема - состояние нашего героя: немного надежды, немного отчаяния и бесконечная любовь к своей дочери. На финальных титрах она перерастает в колыбельную. А сон, как известно, репетиция смерти. Звучит она на аварском языке, удивительно мелодичном и завораживающем.

Есть в картине и ориентальная музыка. Национальные мотивы, народные инструменты - я очень люблю с ними работать.

Расскажите об актерском составе.

Андрей Сигле: Главную роль исполнил Геза Морчани. Удивительный, талантливый. С ним очень легко работать. Не многие актеры умеют так убедительно молчать в кадре. Геза влюбился в Дагестан и его жителей и настолько вжился в роль дагестанского военного врача, что даже местные принимали его за своего.

В роли Марьям, дочери Артура, молодая петербургская актриса "Нового Императорского Театра" Екатерина Крамаренко. Также в фильме снимались Даниэла Стоянович (сербского происхождения), Дариус Гумаускас (Литва), Вагиф Керимов (Азербайджан). Интернациональный актерский состав.

Почему фильм назвали "Пальмира"?

Андрей Сигле: В истории регулярно появляется череда фанатиков общего блага и писаного закона. Их мировоззрение граничит с бесчеловечностью и бездушием. Пальмира - символ культурного наследия человечества, пала под натиском вот таких фанатиков. Служители отвлеченных богов и абсолютных правил регулярно берут на себя роль разрушителей и палачей. Об этом наша картина: рушатся цивилизации, города, человеческие судьбы, рвутся связи, когда нет желания понять, услышать друг друга, когда от людей уходит человечность.

Прямая речь

Константин Лопушанский, режиссер, сценарист:

- Как у любого действующего режиссера, у меня есть перечень заготовок для будущих картин. Одна из них, похожая на идею Ивана Болотникова, вдруг пригодилась. Очень неожиданный режиссер, с парадоксами. Рад, что получилась картина, желаю ей успеха!

К слову

Мировая премьера фильма "Пальмира" прошла в 2020 году на Международном кинофестивале в Пусане (Южная Корея), крупнейшем кинособытии в Азии, которое специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссеров со всего света.