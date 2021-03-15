WADA одобрила российскую раскраску болида "Хааса"

Всемирное антидопинговое агентство не нашло нарушений в раскраске болида "Хаас", который ранее представил болид в расцветке российского триколора.

Как сообщает портал Formula1 News, по итогам завершившегося расследования WADA приняла решение ничего не предпринимать в отношении американской команды, решившей раскрасить новый болид в цвета своего спонсора.

Презентация команды состоялась 4 марта, и сразу же все обратили внимание на цвета российского триколора на болиде. На это руководитель команды Гюнтер Штайнер заявил, что новая ливрея была одобрена Международной федерацией автоспорта. Но WADA все же решила провести свою проверку. Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин в предстоящем сезоне выступает как независимый атлет из России.