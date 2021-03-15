WhatsApp предупредил пользователей об отключении

15 мая наступит срок, когда пользователи WhatsApp должны будут принять новые правила сервиса или отказаться от него. По мере приближения этой даты разработчики изобретают новые способы убедить людей дать согласие.

Как пишет Gizchina, в приложении WhatsApp стали появляться всплывающие уведомления - сразу после его запуска. В них говорится о новых условиях использования и политике конфиденциальности, а также предложение "согласиться с обновлениями, чтобы продолжить использование WhatsApp".

Также в сообщении пользователей предупреждают, что их учетная запись не будет удалена, но доступа к полной функциональности WhatsApp у них не будет, пока они не примут условия. "В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения", - гласит текст уведомлений.

Напомним, что в начале 2021 года WhatsApp столкнулся с критикой и оттоком аудитории в другие мессенджеры после того, как попытался внедрить новую политику использования личных данных. Она предусматривает передачу Facebook большего объема персональной информации.