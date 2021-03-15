У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

WhatsApp предупредил пользователей об отключении

Текст:   Антон Благовещенский
15.03.2021,  
14:27
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

15 мая наступит срок, когда пользователи WhatsApp должны будут принять новые правила сервиса или отказаться от него. По мере приближения этой даты разработчики изобретают новые способы убедить людей дать согласие.

Как пишет Gizchina, в приложении WhatsApp стали появляться всплывающие уведомления - сразу после его запуска. В них говорится о новых условиях использования и политике конфиденциальности, а также предложение "согласиться с обновлениями, чтобы продолжить использование WhatsApp".

Названы восемь приложений, которые нужно удалить со смартфона

Также в сообщении пользователей предупреждают, что их учетная запись не будет удалена, но доступа к полной функциональности WhatsApp у них не будет, пока они не примут условия. "В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения", - гласит текст уведомлений.

Напомним, что в начале 2021 года WhatsApp столкнулся с критикой и оттоком аудитории в другие мессенджеры после того, как попытался внедрить новую политику использования личных данных. Она предусматривает передачу Facebook большего объема персональной информации.

мессенджеры
Фото: Activision
Названа дата релиза ПК-версии Crash Bandicoot 4 13.03.2021
WhatsApp скоро отключится на старых смартфонах. Список моделей 09.03.2021
Свершилось. В WhatsApp для компьютеров заработали звонки 04.03.2021
WhatsApp
Фото: Square Enix/Twitter
Square Enix опубликовала тизер новой Life is Strange 13.03.2021
WhatsApp рассказал, что будет с пользователями, которые не примут правила 20.02.2021
WhatsApp отказался менять правила. Их нужно будет принять 20.02.2021