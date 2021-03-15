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Рубрика: Власть

Совесть никто не отменял

Закон о "нечаянной" коррупции ужесточит ответственность чиновников
Текст: Инна Ветренко (политолог, профессор Северо-Западного института управления РАНХиГС)
Российская газета - Столичный выпуск № 54(8405)
Госдума приняла в первом чтении законопроекты с изменениями в антикоррупционное законодательство, которые вызвали бурную дискуссию в экспертном сообществе и СМИ.

Реакция на поправки и сам факт их принятия свидетельствуют о том, что коррупция в России продолжает быть частью повседневности. А раз есть факты хищения, то должны прорабатываться законные механизмы и инструменты борьбы с ними. При этом нельзя сказать, что ситуация в нашей стране слишком критичная. По сравнению с периодом конца 90-х и начала нулевых она гораздо оптимистичнее. Реализовано множество антикоррупционных мер. В том числе громкие задержания таких крупных коррупционеров, как Алексей Улюкаев. Разумеется, это определенные посылы обществу, которые имеют превентивную функцию. Не случайно китайская философия гласит, что нарушение закона должно страшно караться, чтобы не было повадно другим.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По сути, законопроект, предусматривающий совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения, является корректировкой отдельных шероховатостей, которые обнаружили себя в ходе довольно настойчивого и упорного применения антикоррупционного законодательства в последние несколько лет. Под действие поправок попадает очень широкий круг лиц, и они будут внесены в целый ряд профильных законов. Причиной появления поправок я бы назвала постпандемийную рефлексию, потому что до ситуации с распространением коронавируса трудно было представить себе обстоятельства настолько масштабные и способные повлиять на возможность госслужащих исполнить требования по составлению деклараций, по предотвращению конфликта интересов. Стоит, однако, подчеркнуть, что законопроект ни в коей мере не умоляет и не уменьшает ответственность должностных лиц за свои действия. Более того, он даже в некоторой степени ее ужесточает. Чиновникам предстоит самостоятельно обнародовать факты потенциальных коррупционных нарушений, доказывая, что они вызваны условиями непреодолимой силы. Возможность досконально исполнить требования антикоррупционного закона будет рассматриваться через специально созданную комиссию, которая примет окончательное решение о необходимости "поблажек" в каждом отдельном случае. В свою очередь антикоррупционные ведомства смогут оптимизировать время на расследование дел о нарушении сроков предоставления деклараций и сфокусировать внимание на реальных коррупционных преступлениях.

Законопроект - не политический, а управленческий вопрос

Приведу простой пример. Человек в достаточно тяжелой форме болен коронавирусом. При этом в рамках антикоррупционного законодательства он обязан лично подать сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за себя и близких родственников. Сроки же их подачи достаточно ограниченны. Таким образом чиновник автоматически попадает в нарушители, что является основанием для его освобождения от занимаемой должности. Подобная ситуация может сложиться, если на госслужащего наложены санкции иностранных государств, поскольку у него нет возможности закрыть свой счет в зарубежном банке. Таких случаев - множество, и в частности, в пандемию их волна практически обездвижила антикоррупционные ведомства, которым приходилось заниматься исключительно разбором подобных дел.

Подводя итог, можно сказать, что в законопроекте, действительно существует необходимость. Это даже не политический, а управленческий вопрос.

Власть Позиция Борьба с коррупцией Законопроекты и комментарии

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