AFI DEVELOPMENT запустил продажи квартир в ЖК "AFI PARK Воронцовский". Пять корпусов клубного проекта объединит общая концепция пространства, в котором есть ощущение истории и преемственности традициям в современном прочтении самых последних технологий. Класс проекта определен концепцией ультрамодной технологии Умного жилья и пространства и звучит как Дом умного класса. В качестве Генерального подрядчика проекта Девелопер выбрал одну из крупнейших и технологичных строительных компаний мира - Ant Yapi, что позволит качественно и в срок сдать проект в IV квартале 2023 года.

Фото: Предоставлено AFI Development

В проекте представлено 846 квартир и 180 лофтов. В каждой квартире предусмотрены высокие потолки, панорамное остекление и французские балконы. На выбор представлены все опции по отделке, которые соответствуют требованиям современного покупателя: дизайнерская отделка в стиле soft minimalism, квартиры без отделки и с отделкой white box. Стоимость квартир на старте проекта начинается от 12 млн руб., есть предложения по студиям от 9,3 млн. руб. Прогнозируемый рост стоимости к моменту ввода в эксплуатацию - 46%. Не смотря на количество квартир в проекте, в ЖК "AFI PARK Воронцовский" будет создана клубная приватная атмосфера, которая позволит объединить жильцов общей идеей, интересами и идеологией развивая культуру добрососедства.

ЖК AFI Park "Воронцовский", расположен в одном из самых престижных и экологически благоприятных округов столицы - ЮЗАО. Интеллигентную концепцию квартала определил, как умный дом, так и умная локация. В ближайшем окружении - лучшие вузы страны: МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, НИУ "Высшая школа экономики", РУДН, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина и МГРИ им. С. Орджоникидзе. Рядом уютный и романтичный Воронцовский парк с сохранившимися строениями старинной боярской усадьбы XVI в.

Проект вписывается в одно из основных концептуальных направлений развития столицы - "15-минутный город". Отличная транспортная доступность - 8 минут до станции метро "Калужская" и "Воронцовская", 15 минут до Сити и Кремля. Развитая сеть инфраструктурных объектов в ближайшем окружении, близость престижных учебных заведений и парка сделают квартал точкой притяжения для научной, творческой и деловой интеллигенции, успешных предпринимателей, деятельных представителей поколения миллениалов, которые вступают в новый семейный период своей жизни и могут позволить для себя и близких людей лучшие условия

Авторский почерк в архитектуре от бюро АДМ имеет свой стиль и художественный смысл и выдержан в стиле интеллигентного минимализма. Дизайн проект входных групп, разработан бюро c международным именем Neumark design & architecture и очетает в себе эстетику и функциональность, поэтому все предметы объединены мягкими формами, тактильными натуральными материалами и актуальной цветовой гаммой.

Резидентам Дома умного класса будет доступен консьерж-сервис 24/7 и платформа "Умный дом", которая может создавать многочисленное количество жизненных сценариев управления квартирой, жилым комплексом, камерами наблюдения, безопасностью и собственным расписанием, и счетами. Интеллектуальные системы, внедренные во все инфраструктурные объекты, сделают жизнь в ЖК комфортной и подарят будущим жильцам совершенно новое представление о возможностях жилого пространства.

Подробная информация о проекте доступна на сайте: https://afi-v-park.ru

Материалы предоставлены ООО "АФИ РУС"