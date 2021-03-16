Овен
Вы окажетесь вовлеченными в переговоры, которые помогут вам лучше понять расстановку сил и сделать верные выводы.
Телец
Не стоит обращать внимания на свои предчувствия, поскольку вы легко будете впадать в панику и драматизировать ситуацию.
Близнецы
Ваша активность может не принести результатов, хотя вы будете в постоянном напряжении.
Рак
Чем непримиримее вы будете, тем агрессивнее будут люди, с которыми вы столкнетесь.
Лев
Не провоцируйте окружающих на резкость и не старайтесь кого-то задеть, даже если хотите восстановить справедливость.
Дева
Стремление поддерживать ровные взаимоотношения с партнерами могут остаться лишь добрыми намерениями.
Весы
Появится желание произвести на окружающих благоприятное впечатление, но ваши методы будут чересчур оригинальными.
Скорпион
На вас могут свалиться проблемы, о существовании которых вы можете и не подозревать.
Стрелец
Рискованные финансовые дела приведут к потерям, поэтому не поддавайтесь на уговоры.
Козерог
Любимый человек ждет от вас элементарных знаков внимания. Не отделывайтесь формальными заявлениями.
Водолей
Новые дела окажутся для вас тратой времени и сил, вы не сумеете быстро адаптироваться к сложившейся ситуации.
Рыбы
Вы будете испытывать беспокойство, которое приведет к осторожности в ситуациях, когда надо действовать быстро.