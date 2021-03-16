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16.03.2021 13:31
Рубрика: Общество

Более 6 тысяч педагогов подали заявки на конкурс "Навигаторы детства"

Текст: Ксения Колесникова
На конкурс "Навигаторы детства", запущенный минпросвещения и Российским движением школьников (РДШ), поступило уже более 6 тысяч заявок от педагогов и вожатых.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Они проходят этап онлайн-тестирования, а после - онлайн-собеседование. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 21 марта: первый поток обучения для будущих советников директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями стартует в "Артеке" уже 23 марта.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
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- Конкурс "Навигаторы детства" - важнейший элемент нашей работы по развитию воспитания. Он позволит сформировать кадровый резерв уникальных специалистов, благодаря которым школьники будут не только получать знания и осваивать навыки, но и учиться выстраивать гармоничные отношения с окружающим миром, сверстниками, родителями, учителями, брать на себя ответственность, осознанно выбирать путь в жизни. Это предполагает формирование базовых ценностей, которые помогают обрести уверенность в себе, успешно реализовать себя, таких, как любовь и уважение к другим людям, малой и большой родине, природе, взаимовыручка, стремление к новым знаниям, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ". Победили будут рекомендованы к трудоустройству на должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 10 регионах: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, а также городе Севастополе и Ставропольском крае.

Как рассказали в РДШ, основная задача советника по воспитанию - открыть ребенку мир возможностей, которые ему дают детские организации и детские общественные объединения, помочь сориентироваться и выстроить траекторию развития.

- За 7,5 недель заявочной кампании было подано 6303 анкеты, - рассказала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева. - Лидером по количеству поданных заявок на конкурс "Навигаторы детства" стала Нижегородская область, оттуда поступило 1558 регистраций. На втором месте оказался Севастополь - 1001 заявка, на третьем месте Челябинская область - 969 анкет.

Напомним: конкурсанты претендуют на новые должности советников по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах, которые будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в 10 субъектах.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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