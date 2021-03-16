Болгария отказалась от закупки боевых машин у США и Финляндии

Министерство обороны Болгарии уведомило американскую компанию General Dynemics и финскую Patria об отказе от закупки боевых бронированных машин для сухопутных войск.

Как сообщили в силовом ведомстве балканской республики, заявленная цена на технику значительно превышает установленный парламентом бюджет. Отмечается, что снижение стоимости невозможно без существенных корректировок тактико-технических характеристик машин.

В связи с провалом сделки министр обороны Красимир Каракачанов поручил военной болгарской государственной компании "Терем-Холдинг" изучить возможность организации совместного с указанными иностранными фирмами производства боевого транспорта.

В настоящее время большую часть военной техники, имеющейся в распоряжении как сухопутных войск, так и ВВС Болгарии, представляют образцы производства СССР - танки Т-72, БМП, противотанковые комплексы "Конкурс", истребители МиГ, штурмовики Су-25 и др.