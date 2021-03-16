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16.03.2021 06:25
Рубрика: В мире

Бразилия за год пандемии обзаведется четвертым министром здравоохранения

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
В самый сложный момент пандемии коронавируса президент Бразилии Жаир Болсонаро объявил, что нашел нового министра здравоохранения. Четвертым главой ведомства станет кардиолог Марсело Кеирога. Генерал Эдуардо Пазуэлло покидает пост, будучи фигурантом расследования о коллапсе системы здравоохранения в Манаусе.
Полевой госпиталь в Сан-Паулу (Бразилия). Фото: AP Photo / Andre Penner Полевой госпиталь в Сан-Паулу (Бразилия). Фото: AP Photo / Andre Penner
Полевой госпиталь в Сан-Паулу (Бразилия). Фото: AP Photo / Andre Penner

"По моему разумению, у него (Кеирога - Прим. "РГ") есть все, чтобы сделать работу хорошо, продолжая то, что сделал Пазуэлло в отношении вакцин", - заявил президент в понедельник вечером, выступая перед своими сторонниками.

Фото: AP Photo / Eraldo Peres
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Официальное назначение Кеирога новым министром здравоохранения должно состояться во вторник, 16 марта, после публикации соответствующего указа. Об отставке Пазуэлло заговорили еще в минувшее воскресенье. Газета O Globo со ссылкой на свои источники в администрации президента сообщила, что причиной ухода генерала являются проблемы со здоровьем. В конце октября он сам переболел COVID-19.

Болсонаро назначил генерала - специалиста по военной логистике после ухода с поста министра Нельсона Тайша, который, в свою очередь, не продержался на этом месте и месяца. Из десяти месяцев своего пребывания во главе Минздрава четыре Пазуэлло был исполняющим обязанности министра.

В Бразилии Пазуэлло запомнится как министр, который затянул с началом вакцинации населения от коронавируса и не смог обеспечить бесперебойность прививочной кампании. Под руководством Верховного федерального суда ведется расследование о возможных упущениях со стороны генерала, которые спровоцировали коллапс системы здравоохранения Манауса в начале текущего года.

Фото: AFP/TARSO SARRAF
Система здравоохранения Бразилии балансирует на грани коллапса

Бразилия в настоящий период переживает худший момент с начала пандемии. Система здравоохранения страны работает на пределе своих возможностей. В 20 из 27 регионов страны фонд палат интенсивной терапии, предназначенный для лечения коронавируса, заполнен более чем на 80 процентов. В половине бразильских штатов этот показатель превышает 90 процентов. Региональные и муниципальные власти продолжают ужесточать карантинные меры. Во многих районах страны введен комендантский час, ограничена работа сферы услуг. Некоторые губернаторы даже просят ограничить авиационное и автомобильное сообщение между штатами.

Однако пока принимаемые властями меры не слишком помогают справиться с ситуацией. Минувшие неделя стала худшей с начала пандемии. По данным министерства здравоохранения, за семь дней коронавирусом в Бразилии заболели более 500 тысяч человек, 12,8 тысячи стали жертвами вируса. За год пандемии COVID-19 здесь заразились 11,5 миллиона человек, 279,3 тысячи погибли. По общему количеству заболевших Бразилия вернулась на второе место в мире, уступая только США.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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