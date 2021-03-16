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Рубрика: В мире

Британские власти расширили список стран "повышенного риска"

Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS
Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Власти Великобритании расширили список стран "повышенного риска", прибывающие из которых должны самоизолироваться в гостиницах за свой счет. По данным министерства транспорта страны, с 19 марта список пополнят Катар, Оман, Сомали и Эфиопия, а общее их число этих стран достигнет до 35.

Фото: iStock
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"Граждане, которые вылетели из этих стран или посещали их транзитом в предыдущие 10 дней, не смогут с 19 марта въехать на территорию Англии", - цитирует ТАСС заявление ведомства. Въезд будет разрешен только британским и ирландским гражданам, а также лицам, имеющим право на проживание в стране (в том числе обладателям долгосрочных виз), которые будут обязаны самоизолироваться в одобренных правительством учреждениях на 10 дней.

Также с 19 марта из списка будут исключены Португалия и Маврикий. Британские власти заявили о сокращении риска распространения новых штаммов вируса, связанного с въездом в королевство путешественников из этих стран.

Напомним, с 15 февраля все прибывающие в Великобританию из стран и территорий "повышенного риска", должны провести за свой счет полторы недели в гостиницах. В список вошли ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, все государства Южной Америки, а также Объединенные Арабские Эмираты. Проживание в отеле вместе с питанием и обязательным двукратным тестированием на коронавирус обходится в 1750 фунтов на человека. Положительный результат анализа означает продление карантина и дополнительные расходы. Лицам, скрывшим от властей информацию о посещении государств из списка, грозит штраф до 10 тысяч фунтов и тюремное заключение сроком до 10 лет.

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