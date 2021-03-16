Чернышенко: К 2024 году число детских путешествий увеличится до 1,5 млн в год

Новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит снизить стоимость поездок для туристов, включая детские путешествия. Об этом заявил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что стимулирование детских поездок запускается уже в этом году. Планируется, что на отдых внутри страны до конца декабря отправится 300 тысяч детей.

"К 2024 году нарастим объем детских путешествий до 1,5 миллиона, а в течение 10 лет выйдем на то, чтобы каждый ученик средней школы мог хотя бы раз в год поехать отдыхать по стране, а в идеале совершал две поездки: одну на море, вторую - культурно-познавательную. При этом нацпроект россиянам, конечно же, даст намного больше. Это и другой облик городов, природных территорий, будет создаваться современная инфраструктура и применяться абсолютно другой подход к сервису и качеству услуг. Мы хотим все сделать для того, чтобы путешествия по стране стали частью образа жизни современного россиянина. Потому что в конечном итоге мы говорим о новом качестве жизни человека", - сказал Дмитрий Чернышенко.

"Любовь к своей стране рождается, во многом, через ее познание. А самый приятный способ познания страны - это личный опыт, впечатления и эмоции- то есть путешествия. Наша цель в рамках нацпроекта - чтобы у каждого ребенка была возможность путешествовать по стране. Поэтому за счет различных инструментов и мер поддержки мы обязательно поддержим доступные детские и семейные поездки уже в текущем году", - добавила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Чернышенко отметил, что развитие туризма позволит увеличить вклад в ВВП, диверсифицировать экономики регионов, обеспечить приток инвестиций и нарастить несырьевой экспорт.

Напомним, до конца марта новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет внесен на рассмотрение в Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.