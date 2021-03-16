Чернышенко: Миллионы новых рабочих мест будут созданы в России

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит создать 4,7 миллиона новых рабочих мест к 2030 году. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что на данный момент подготовка нацпроекта находится в финальной стадии. Его основные задачи - увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 до 140 миллионов в год, создание новых рабочих мест, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.

"Благодаря нацпроекту мы будем решать несколько важных задач - создавать качественные места отдыха, выстраивать бесшовную логистику. Для инвесторов государство должно стать надежным партнером. Как раз эту роль будет выполнять корпорация Туризм.РФ, способствуя привлечению инвестиции в отрасль и созданию новых рабочих мест. По нашим расчетам эта цифра к 2030 году составит 4,7 миллиона. Таким образом, мы получим как экономический эффект, так и социальный", - сказал вице-премьер.

До конца марта нацпроект будет внесен на рассмотрение в Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.