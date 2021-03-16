Чиновники получат отсрочку на подачу деклараций при чрезвычайных ситуациях

Статс-секретарь - заместитель министра юстиции России Андрей Логинов заявил, что никаких послаблений в борьбе с коррупцией не планируется. Ни одна из рассматриваемых в Госдуме инициатив не предполагает каких-то смягчений в наказании взяточников или казнокрадов.

Между тем сейчас в Госдуме готовится ко второму чтению законопроект, дающий чиновникам право на отсрочку в выполнении каких-то антикоррупционных процедур в случае форс-мажора. Самый яркий пример антикоррупционной процедуры - сдача деклараций о доходах и расходах как чиновника, так и его супруги и несовершеннолетних детей.

Само по себе опоздание с подачей декларации не делает человека коррупционером. При этом нередко человек не может вовремя собрать весь пакет по объективным причинам. Например: в районе наводнение и чиновник физически не смог приехать в райцентр, чтобы получить нужные справки. Впрочем, чиновники часто сталкиваются с бурями и ураганами не только на улице, но и в личной жизни. Подчас семейные ссоры возникают как раз в период сдачи декларации, и легче переплыть через бушующий океан, чем уговорить жену принести справку из банка. Что же теперь: увольнять хорошего специалиста за то, что он плохой муж?

При этом прикрыться семейными неурядицами, чтобы прикрыть свои явно наворованные золотые горы, не получится. Во-первых, закон дает право лишь на отсрочку, в конечном счете документы все равно придется принести. Во-вторых, заявления чиновников будут тщательно проверяться специальными комиссиями. И если кто-то жалуется на неразговаривающую с ним жену, комиссия проверит и это.

"Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов создана в каждом органе, на служащих которого возлагаются антикоррупционные стандарты, - рассказал Андрей Логинов. - Ежегодно в комиссии поступает порядка 10 тысяч заявлений должностных лиц о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".

Ежегодно около 10 тысяч должностных лиц заявляют, что не могут принести декларации на супругов и детей из-за семейных неурядиц

Он подчеркнул, что указанные заявления критически оцениваются комиссиями. "Как правило, в качестве объективных и уважительных причин рассматриваются ситуации, при которых должностное лицо находится в бракоразводном процессе с супругой (супругом) и в этой связи отношения носят напряженный характер; после развода бывшая супруга (супруг) отказывается предоставить сведения на несовершеннолетнего ребенка", - говорит он. При этом в комиссии входят не только сотрудники организации, но и независимые эксперты.