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16.03.2021 06:00
Рубрика: Экономика

До какого уровня снизятся доллар и евро до конца марта

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Курс доллара опустился ниже 73 рублей

- Рубль в понедельник проверял на прочность торговые диапазоны, сформированные во второй половине прошлого года. Устойчиво ниже 73 доллар не стоил с августа прошлого года. Взятие этого уровня откроет прямую дорогу на 70, уведя рубль в другой торговый диапазон 70-73.

Единая валюта уже на прошлой неделе вырвалась из устоявшегося торгового диапазона, что в немалой степени поддерживало интерес к покупкам рубля против доллара. Снижение EURRUB явно активизировалось после закрепления ниже отметки 89. На графиках курса мало значимых препятствий на пути снижения пары в область 84-85. Снижение к этим отметкам вполне может произойти в предстоящие семь дней.

Однако в предстоящие дни очень много рисков для валютного рынка со стороны центробанков. Евро захромал к основным конкурентам с прошлой недели, так как ЕЦБ объявил об ускорении программы покупок активов на свой баланс в ближайшие месяцы. Это негативная новость для евро, так как подразумевает более сильное давление на процентные ставки в еврозоне.

В России, наоборот, последние сигналы со стороны Банка России отражают готовность ужесточать политику. В понедельник ожидания зашли слишком далеко на слухах о повышении ставки на 175 пунктов в этом году. А многие, со ссылкой на рынки ОФЗ, указывают даже повышение ставки на 50 пунктов уже в марте. На наш взгляд, это был бы очень резкий разворот политики.

Несмотря на угрозу инфляции, нет смысла так резко ужесточать финансовые условия в России, когда рубль ведет себя столь стабильно, а на российские активы находится достаточный спрос. Ужесточение денежно-кредитной политики рискует задавить экономический рост, который может стать жертвой борьбы с сиюминутной инфляцией.

Фото: iStock
Названы рамки взлета и падения рубля

Но так как очень многие заложились на повышение ставок уже в конце недели, более поступательная политика Банка России может остудить спекулятивный драйв покупателей. Хотя в перспективе от года это может оказаться весомым фактором в пользу рубля.

Еще раньше, чем у Банка России, состоится очередное заседание ФРС США. На нем инвесторы и трейдеры ожидают услышать сигналы о дальнейших шагах регулятора. Мы рискуем предположить, что ФРС (как и ЕЦБ в прошлый четверг) удивят решительностью в смягчении политики, в то время как большинство наблюдателей кивают на возросшие шансы ужесточения политики уже в следующем году и сворачивание QE позже в этом. Такой вывод они делают из динамики доходности гособлигаций. Но ведь одна из задач ФРС - управлять ожиданиями, а не поддаваться им. Повышение долгосрочных ставок влечет за собой неоправданное ужесточение финансовых условий, подрывая экономику и рынок труда.

Если мы правы, доллар ждет новый виток снижения, а сырьевые валюты и рисковые активы в целом - ускорят свой рост. В этом случае, укрепление рубля не остановится даже на снижении под 70 за доллар, чего можно будет ждать еще до конца марта.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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