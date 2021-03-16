Dungeons & Dragons: Dark Alliance: Первый трейлер, цена и дата выхода

Компании Tuque Games и Wizards of the Coast представили дебютный трейлер игры Dark Alliance по сверхпопулярной вселенной Dungeons & Dragons.

"Выберите своего героя и объединяйтесь с тремя друзьями, чтобы сразиться с легендарными монстрами. Исследуйте холодный мир долины Ледяного Ветра, сражаясь с неудержимыми боссами, зарабатывая мощное снаряжение и открывая новые способности, чтобы пройти самые сложные испытания", - так описывают свою игру разработчики на странице проекта в Steam.

Там же уже доступен предзаказ - стоимость стандартного издания составляет 2000 рублей, Deluxe Edition обойдется в 3085 рублей.

Релиз Dungeons & Dragons: Dark Alliance запланирован на 22 июня текущего года на ПК и консолях Sony и Microsoft старого и нового поколений.