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Dungeons & Dragons: Dark Alliance: Первый трейлер, цена и дата выхода

Текст:   Богдан Бобров
16.03.2021,  
17:02
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

Компании Tuque Games и Wizards of the Coast представили дебютный трейлер игры Dark Alliance по сверхпопулярной вселенной Dungeons & Dragons.

"Выберите своего героя и объединяйтесь с тремя друзьями, чтобы сразиться с легендарными монстрами. Исследуйте холодный мир долины Ледяного Ветра, сражаясь с неудержимыми боссами, зарабатывая мощное снаряжение и открывая новые способности, чтобы пройти самые сложные испытания", - так описывают свою игру разработчики на странице проекта в Steam.

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Там же уже доступен предзаказ - стоимость стандартного издания составляет 2000 рублей, Deluxe Edition обойдется в 3085 рублей.

Релиз Dungeons & Dragons: Dark Alliance запланирован на 22 июня текущего года на ПК и консолях Sony и Microsoft старого и нового поколений.

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Фото: JUSTIN SULLIVAN / AFP
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