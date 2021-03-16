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16.03.2021 11:29
Рубрика: Общество

ЕГЭ по информатике может стать популярнее обществознания

Текст: Ксения Колесникова
Информатика может стать одним из самых популярных предметов по выбору на ЕГЭ. Такой прогноз сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке, сообщает ТАСС.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

- У нас самый прогрессирующий экзамен, который выбирает все больше и больше ребят - информатика, - рассказал Анзор Музаев. - Если темпы не будут снижаться, в ближайшем будущем он станет одним из самых массовых экзаменов после русского языка и математики. Хочу отметить, что несколько лет назад это был один из самых "маленьких" экзаменов, так скажем.

Фото: Виктор Васенин
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По его словам, ежегодный прирост выбирающих экзамен по информатике составляет 7-8%. В 2021 году на ЕГЭ по этому предмету записались почти 116 тысяч участников, что на 11 тысяч больше, чем в прошлом году. Для сравнения, обществознание планируют сдавать около 356 тысяч человек.

В 2021 году ЕГЭ по информатике впервые пройдет на компьютерах по всей стране.

- У нас нет ни в одном предмете этой ситуации, - подчеркнул Анзор Музаев.

Также он рассказал, что ведомство планирует перевести Всероссийские проверочные работы, которые проводятся в школах, на компьютеры. Это позволит сократить время на проведение ВПР с двух уроков до одного.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России

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