ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов

К тем россиянам, которые владеют счетами и активами за рубежом, могут приехать с выездной проверкой сотрудники налоговых органов.

По информации РБК, в конце 2020 года налоговые органы назначили значительное количество выездных проверок физических лиц, у которых есть зарубежные активы. Некоторые граждане получили письма из налоговой перед самым Новым годом, пояснила изданию партнер FTL Advisers Дарья Невская. Связано это с тем, что в рамках выездной проверки можно изучать данные по движению средств на счетах или операции с недвижимостью за три календарных года.

2017 год - первый период, за который Федеральная налоговая служба получила данные от зарубежных коллег в рамках автоматического обмена финансовой информацией под эгидой ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Заместитель главы ФНС Дмитрий Вольвач в сентябре 2020 года пояснил, что идет выявление рисков уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов - в первую очередь НДФЛ от доходов за рубежом или сокрытия доходов контролируемых иностранных компаний (КИК). Позже он уточнил, что у россиян порядка 700 тысяч финансовых счетов по всему миру, а остатки по ним в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн руб.

В ФНС подтверждают информацию, что при организации контрольно-аналитической работы используется риск-ориентированный подход. В том числе учитываются сведения, полученные в рамках информационного обмена с иностранными юрисдикциями. Если в ходе аналитической работы выявляются расхождения в имеющихся сведениях, территориальные налоговые органы вправе истребовать у налогоплательщиков необходимые пояснения и документы.

"Если по результатам истребования пояснений и документов, с учетом анализа другой имеющейся информации налоговым органом установлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах и налогоплательщиком не уточнены налоговые обязательства, то может быть принято решение о проведении выездной налоговой проверки в отношении данного физического лица", - уточнили в ФНС.

Но попасть в жилое помещение гражданина налоговики могут только с его добровольного согласия. Добиться его довольно сложно. Поэтому, как подчеркивают эксперты, чаще всего в отсутствие такого согласия выездная налоговая проверка проводится по месту налогового органа. От обычной камеральной проверки ее отличает в первую очередь большая продолжительность, детализация запросов, объем истребуемых документов и информации. Налоговики могут запрашивать информацию не только по банковским счетам, но и по счетам у зарубежных брокеров, по которым также нужно отчитываться в независимости от того, была прибыль или нет.