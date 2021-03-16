Фристайлистка Таталина принесла России первое золото ЧМ в биг-эйре

Представительница России Анастасия Таталина выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр.

Во вторник на проходящих в США соревнованиях мужчины и женщины определяли лучших.

У женщин по итогам классификации в финал вышли россиянки Анастасия Таталина и Лана Прусакова, показавшие 3-й и 8-й результаты. В решающем заезде Таталина сумела занять первое место, а Прусакова стала второй. Это первая в истории этой дисциплины победа спортсменок из РФ.

В мужских заездах российские спортсмены Дмитрий Мулендеев и Дмитрий Макаров не сумели пробиться в финал.