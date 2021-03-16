Фристайлистка Таталина взяла историческое "золото" ЧМ в биг-эйре

Российская фристайлистка Анастасия Таталина завоевала "золото" в дисциплине биг-йэр на чемпионате мира, который проходит в американском Аспене.

В соревнованиях по биг-эйру (в переводе с английского буквально "большой воздух") лыжник разгоняется и прыгает с трамплина, выполняя в воздухе разные трюки. Длина прыжка может составить до 30 метров. Жюри оценивает сложность элементов, чистоту, красоту их исполнения и динамичность. Начиная с Олимпиады-2018 в Пхенчхане, биг-эйр входит в программу Игр.

Историческая важность успеха 20-летней Таталиной заключается в том, что это первое "золото" в биг-эйре для России. В финале Анастасия набрала 184,50 балла. К слову, "серебро" тоже досталось нашей соотечественнице, Лане Прусаковой (165,50). Наконец тройку призеров замкнула китаянка Гу Айлин (161,50).