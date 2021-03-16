Гинцбург рассказал, можно ли пить алкоголь после вакцинации от COVID-19

Употреблять алкоголь после вакцинации от COVID-19 можно, но в разумных пределах, заявил на онлайн-брифинге глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что злоупотребление алкоголем всегда нежелательно. Особенно после вакцинации. "По той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток. Этиловый спирт является ядом не только для наших нейронов, но и для всех наших клеток, в том числе для клеток иммунной системы", - приводит слова ученого агентство РИА Новости.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок пояснил "Российской газете", что и после вакцинации от сезонного гриппа лучше несколько дней воздержаться от спиртного. Ведь алкоголь сам по себе угнетает иммунитет. И потом не стоит забывать, что после любого вмешательства в организм существует целый ряд врачебных рекомендаций. И даже если женщина сделала себе "уколы красоты" ей порекомендуют определенное время не посещать бани и сауны, бассейн, тренажерный зал, в том числе воздержаться и от алкогольных напитков. Можно, конечно, и пренебречь всеми этими рекомендациями, только тогда и за "смазанный" результат придется винить исключительно себя.