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16.03.2021 16:49
Рубрика: Общество

Глава Рособрнадзора не готовился и сдал ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова
В российских городах проходит акция "ЕГЭ с родителями". Пробный экзамен по русскому языку сдал в Москве и глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Есть волнение, сразу вспоминаются школьные годы, - рассказал он журналистам. - В принципе, не готовился. Посмотрю, какие остаточные знания после школы у меня сохранились. Акция "ЕГЭ с родителями" стала уже традиционной, мы 5 лет ее проводим. Много домыслов и мифов об экзамене. И когда родители, которые особенно сильно переживают, могут сдать экзамен сами, вопросы сразу снимаются".

Заходишь в московскую школу №1500 - и сразу чувствуешь себя 11-классником. Рамки металлоискателей, серьезная охрана, термометрия на входе, видеокамеры и антисептики на каждом углу: ни одна шпаргалка и ни один вирус не прошмыгнет.

В аудиторию пускают только по паспорту, а личные вещи - сумки, телефоны, блокноты и даже "умные" часы предлагают сдать на хранение.

Все учителя - организаторы - в масках и перчатках. За парту рассадили зигзагом, по одному. Выдали задания и бланки ответов.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
ЕГЭ по информатике может стать популярнее обществознания

Свой ЕГЭ взрослые пишут в укороченном варианте. Обычно ЕГЭ по русскому длится 3,5 часа, а у родителей - всего 30 минут.

Какие задания? Сначала - прочитать короткий текст Юрия Яковлева о письме из блокадного Ленинграда. Затем - вопросы на понимание, небольшое сочинение.

"Результатов еще нет: переживаю за запятые. Немного не хватило времени дописать сочинение, - признается Анзор Музаев. - Есть мнения, что пункт проведения экзамена - это какой-то "Мордор", какое-то ужасное место, где мучают бедных выпускников. Сегодня родители увидели, что на самом деле это не так: нет никакого дискомфорта, атмосфера вполне дружелюбная. Детей не отвлекают ни камеры, ни другие меры безопасности и объективности экзамена".

В этот день ЕГЭ сдавали не только чиновники, но и журналисты, и звезды: российские фигуристки Ирина Слуцкая и Анастасия Гребенкина, певица Татьяна Лихачева, актер театра и кино Роман Печерский и другие.

Акция "ЕГЭ с родителями" проходит не только в Москве, но и в Перми, Удмуртии, Ставропольском крае, Владимирской области и других регионах. Проходит до 31 марта. Чтобы принять участие, любой родитель может обратиться в министерство образования своего региона.

В 2021 году выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого госэкзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам - русскому языку и математике. А вот те, кто хочет учиться в вузах, могут сдавать ЕГЭ по всем предметам, которые им нужны для поступления.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Родители будущих выпускников в Москве написали ЕГЭ по русскому языку

Первое испытание для одиннадцатиклассников, которое намечено уже на 15 апреля, - это итоговое сочинение. "Зачет" по нему - допуск к единому госэкзамену.

Основной период ЕГЭ планируется начать 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый единый - по русскому языку, согласно проекту расписания, пройдет в два дня: 3 и 4 июня.

Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 7 июня, по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") пройдет в два дня: 21 и 22 июня. Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля - резервные дни.

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