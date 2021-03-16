Голикова: К 2025 году в России будет создано более 1 млн школьных мест

В рамках национального проекта "Образование" в России будет создано более 1 миллиона школьных мест. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с сенаторами РФ, посвященной развитию системы образования.

"В целом к 2025 году в рамках нацпроекта запланировано создание в общей сложности более 1 млн школьных мест", - сказала она.

По словам вице-премьера, на начало 2021 года число обучающихся в третью смену снизилось почти на 5 тысяч человек или на 20,6% по сравнению с 2019 годом.

"Мы рассчитывали, что ликвидируем полностью третью смену, но, к сожалению, пандемия этому помешала и пока третья смена сохраняется в трех регионах страны. Это Республики Бурятия, Дагестан, Тыва и Чеченская Республика", - сообщила Голикова.

В правительстве рассчитывают ликвидировать третьи смены "в ближайшее время" с учетом темпов создания новых школьных мест, добавила вице-премьер.