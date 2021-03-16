Голикова рассказала о планах охвата школьников патриотическим воспитанием

В течение ближайших трех лет патриотическим воспитанием будет охвачено более 70% российских школьников, а к 2030 году - практически все, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с сенаторами РФ, посвященной развитию системы образования в России. Она напомнила, что в прошлом году были внесены изменения в закон об образовании, "касающиеся установления требований к организации воспитания обучающихся".

"С 2021 года начата реализация нового федерального проекта "Патриотическое воспитание". Одна из главных его задач - охватить системой воспитания к 2024 году наибольшее количество детей и молодежи. Нам представляется, что мы можем достигнуть показателей 72% и к 2030 году приблизится к 100%", - сказала Голикова.

"Мы все хорошо помним, какое внимание уделялось воспитанию детей в советской школе. В современном мире развитие личности на основе нравственных ценностей, формирование чувства патриотизма и гражданственности, является крайне важным вопросом", - считает она.

"Качественное общее образование невозможно обеспечить только развитием инфраструктуры, хотя это во многом является решающим фактором, - подчеркнула Голикова. - Наша задача - бережно сохранить лучшие практики обучения, воспитания советской школы и одновременно предоставь широкие возможности для самореализации и восполнения сложившихся дефицитов".