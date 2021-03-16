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16.03.2021 17:08
Рубрика: Власть

Голикова рассказала об уровне доступности дошкольного образования в РФ

Текст: Галина Мисливская
Доступность дошкольного образования в РФ превышает 99%, в 74 регионах она составляет 100%. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с сенаторами РФ, посвященной развитию системы образования.
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

"По состоянию на 1 марта текущего года, доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет составляет более 99%, стопроцентная доступность обеспечена в 74 регионах страны", - сказала она.

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По словам Голиковой, "самая сложная ситуация - в республиках Дагестан и Ингушетия".

При этом она отметила, что в части доступности дошкольного образования для детей до трех лет правительство констатирует "существенные положительные изменения".

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