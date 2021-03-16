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16.03.2021 15:18
Рубрика: Власть

Госдума одобрила лишение свободы на срок до пяти лет за оскорбление ветеранов

Текст: Татьяна Замахина
Госдума одобрила поправки об ответственности за публичное унижение чести и достоинства ветеранов, а также за распространение заведомо ложных сведений о них. Максимальный срок наказания - до пяти лет лишения свободы.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Оскорблять тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо. Как и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа в Великой Победе, - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Наш долг - защитить память наших дедов и прадедов, благодаря которым мы сегодня живем".

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Изменения были поддержаны ко второму чтению законопроектов об административной и уголовной ответственности за оправдание нацизма или публичное отрицание результатов Нюрнбергского трибунала. Автором базовых законопроектов выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (фракция "Единая Россия"). Поправки об ответственности за оскорбление ветеранов были предложены ею и представителями всех думских фракций.

В документе, поправленном ко второму чтению, предлагается наказывать за:

- распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны,

- распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества,

- осквернение символов воинской славы России,

- оскорбление памяти защитников Отечества,

- унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

Для юрлиц это чревато административным штрафом в размере от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией предмета правонарушения. Физлиц-нарушителей смогут наказывать по УК РФ за такой же состав правонарушения.

Фото: vesti.ru
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Для граждан-нарушителей будут возможны следующие варианты уголовного наказания за все указанные проступки:

- штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 3 лет,

- обязательные работы на срок до 360 часов,

- исправительные работы на срок до года,

- принудительные работы на срок до 3 лет,

- лишение свободы на тот же срок.

Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет:

- штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей,

- срок принудительных работы вырастет до 5 лет,

- срок лишения свободы - также до 5 лет.

Комментарии

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая:

"Распространение заведомо ложной информации о ветеранах и защитниках Отечества, оскорбление ветерана - чудовищно циничные, подлые преступления, рассчитанные на невозможность ответить. Но этого не будет, потому что сегодня в Конституции РФ миллионы граждан нашей страны утвердили как незыблемую нравственную ценность благодарность предкам и сохранение памяти о подвигах наших защитников Отечества. То, что сделал советский народ, не имеет равного по значению для развития человечества. И сегодня те усилия, которые предпринимают граждане России, чтобы сохранить историческую правду - это та самая жертвенная миссия защиты мира и добра, справедливости и гуманизма.

Очень важно, что данная законодательная инициатива выражает консолидированную позицию представителей всех фракций парламента. Можно сказать о том, что в настоящее время в системе координат политической системы России все парламентские партии занимают позицию защиты суверенных интересов России, объединения общества с целью выработки гуманной стратегии развития".

Депутат Госдумы от фракции "ЕР" Алексей Кобилев:

"Одна из форм современной информационной войны - это переписывание исторических фактов. Многие зарубежные эксперты, да и наши бывшие соотечественники, настойчиво пытаются исказить факты истории Великой Отечественной войны. Цель здесь проста - чем меньше будет сказано о победах Советской Армии в войне против фашизма, тем меньше населения, особенно молодежи, будут знать о подвиге народов.

А ведь историческая память - великая ценность. Это то основополагающие достояние, правильно используя которое можно добиться выдающихся результатов. Для этого необходимо грамотно трактовать и подавать его, чтобы у оппонентов не было желания переписать историю".

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