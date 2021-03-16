Госдума одобрила в первом чтении запрет на звуковую рекламу на зданиях

Документ был внесен Думой Астраханской области. Разработчики в пояснительной записке сослались на навязчивость такой рекламы - по их оценке, она создает социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены слушать одну и ту же рекламу непрерывно, указали авторы. И хоть уровень шума не нарушает действующие санитарные нормы, но "непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня, по сведениям жителей, негативно влияет на их жизнедеятельность".

Законопроект предусматривает запрет такой рекламы из устройств на любых зданиях, строениях и сооружениях (включая жилые дома) или вне их.

Профильный комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал ко второму чтению определить виды таких строений, на конструктивных элементах которых необходимо запретить размещение громкоговорителей. Возможно, будет установлено минимальное расстояние до жилых домов. В комитете также обратили внимание, что в законопроекте не предусмотрена ответственность за нарушение вводимого запрета.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии подобной доработки. Одновременно кабмин предложил исключить из использованной в нем формулировки слова "или вне их". Дело в том, что "такой запрет привел бы к невозможности в принципе размещения звуковой рекламы, в том числе из переносимых устройств, что представляется чрезмерным".