Госдума одобрила в первом чтении запрет на звуковую рекламу на зданиях

Новости

Депутат МГД Герасимов: В Москве отреставрируют первый памятник Есенину 18:00
В Петербурге задержали серийных налетчиков на офисы МФО 17:54
ФХР выразила соболезнования родным Тимура Файзутдинова 17:45
Фигурант дела экс-главы Ростехнадзора по СЗФО получил условный срок 17:39
Голикова рассказала о планах охвата школьников патриотическим воспитанием 17:39
Матвиенко: Общение родителей и учителей не должно ограничиваться чатами 17:33
Голикова: Люди до 29 лет составляют 34% безработных в России 17:23
Из Госдумы отозван проект о праве регионов усыплять бездомных животных 17:10
Сборная России по хоккею сыграет на ЧМ под флагом ОКР и c гимном IIHF 17:08
Граждане стали чаще регистрировать бизнес дистанционно через нотариуса 16:56
В Ленобласти в мусорном баке нашли фрагмент ноги 16:47
Минстрой: В России спрос на жилье превысил предложение 16:35
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинских спецслужб 16:35
Официально: новый Капитан Америка станет гомосексуалистом 16:08
В молодежном "Динамо" рассказали о главной мечте Тимура Файзутдинова 16:04
В России вышел документальный фильм о борьбе с деменцией 16:04
В Белгороде сотрудников ГИБДД заподозрили в выдаче прав за взятки 16:02
Гинцбург рассказал, можно ли пить алкоголь после вакцинации от COVID-19 15:55
Первые эпизоды "Властелина колец" переснимут, премьера откладывается 15:39
Сенатор Инна Святенко: В Москве снижаются показатели безработицы 15:31
Собянин: В 2021 году планируем завершить реставрацию 100 памятников 15:24
Красовский призвал Роскомнадзор обратить внимание на политику YouTube 15:10
Гинцбург рассказал о планах испытаний "Спутника V" среди пациентов с ВИЧ 15:05
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме 14:58
"ЭпиВакКорону" проверят на эффективность против штамма COVID-19 из ЮАР 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
16.03.2021 16:52
Рубрика: Власть

Госдума одобрила в первом чтении запрет на звуковую рекламу на зданиях

Текст: Татьяна Замахина
Реклама с использованием звукового оборудования будет запрещена на зданиях и сооружениях. Этот предполагает законопроект, который Госдума приняла в первом чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ был внесен Думой Астраханской области. Разработчики в пояснительной записке сослались на навязчивость такой рекламы - по их оценке, она создает социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены слушать одну и ту же рекламу непрерывно, указали авторы. И хоть уровень шума не нарушает действующие санитарные нормы, но "непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня, по сведениям жителей, негативно влияет на их жизнедеятельность".

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
ФАС оштрафовала "Яндекс" за нарушение закона о рекламе

Законопроект предусматривает запрет такой рекламы из устройств на любых зданиях, строениях и сооружениях (включая жилые дома) или вне их.

Профильный комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал ко второму чтению определить виды таких строений, на конструктивных элементах которых необходимо запретить размещение громкоговорителей. Возможно, будет установлено минимальное расстояние до жилых домов. В комитете также обратили внимание, что в законопроекте не предусмотрена ответственность за нарушение вводимого запрета.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии подобной доработки. Одновременно кабмин предложил исключить из использованной в нем формулировки слова "или вне их". Дело в том, что "такой запрет привел бы к невозможности в принципе размещения звуковой рекламы, в том числе из переносимых устройств, что представляется чрезмерным".

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме
Песков заявил о недопустимости в РФ референдумов о самоопределении регионов
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ
Гинцбург: Летальных исходов среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты