Госдума приняла во втором чтении законопроект о "гаражной амнистии"

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о "гаражной амнистии". Был одобрен ряд важных поправок.

Авторами инициативы выступили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Благодаря новому закону, будет упрощен порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Для того чтобы стать полноправным хозяином гаража, гражданину нужно будет подать заявление о предоставлении участка под ним в местную администрацию и приложить любой документ, подтверждающий право на постройку. Далее местная администрация сама подаст заявление на регистрацию и земли, и гаража. При этом госпошлину платить не придется.

Согласно изменениям ко второму чтению, в Земельном кодексе закрепляются гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Указывается, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства.

Также ко второму чтению законопроекта уточняется срок действия гаражной амнистии. В случае окончательного принятия она заработает с 1 сентября 2021 года, чтобы регионы и муниципалитеты успели разработать законодательную базу. Завершиться "гаражная амнистия" может 1 сентября 2026 года.

Кроме того, поправки распространяют упрощенный порядок регистрации на землю под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. "Речь идет о тех участках, которые ранее выделили гаражным или гаражно-строительным кооперативам именно под строительство гаражей. Эта норма не коснется так называемых "ракушек", - пояснил Павел Крашенинников.

"Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими на птичьих правах и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению - продать или передать по наследству, - прокомментировал изменения спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Мы этот правовой пробел устраняем. Закон, который вступит в силу с 1 сентября, поможет им в упрощенном порядке стать полноценными собственниками".

Принятие поправок, по его оценке, коснется более чем трех с половиной миллионов граждан.