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16.03.2021 15:45
Рубрика: Власть

В России узаконили просветительскую деятельность

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон, которым закрепляется понятие "просветительская деятельность" в российском образовании.

Инициативу в ноябре прошлого года внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и Совета Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Как отмечается в пояснительной записке к документу, пока что контроля над просвещением в стране, по сути, нет, и это "создает предпосылки для бесконтрольной реализации в образовании под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа". Такая пропаганда, по данным авторов, может быть направлена на дискредитацию проводимой в РФ госполитики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В качестве примера вмешательства сенаторы и депутаты назвали призывы к участию в несанкционированных акциях в Москве и других городах, а также прямое и косвенное влияние на СМИ в России, журналистов, блогеров, медийных лиц с целью вольного или невольного вовлечения их в пропагандистские кампании по иностранным сценариям.

Документом закрепляется понятие "просветительская деятельность". Это распространение знаний, опыта и т.п. вне рамок образовательных программ. Целью такой деятельности является интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие человека. Поправки в закон "Об образовании" запрещают использование просвещения для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. В том числе не допускается сообщать обучающимся недостоверные сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Минпросвещения сможет определять круг организаций, которые будут заниматься методическим обеспечением деятельности образовательных организаций. Ведомство также утвердит порядок отбора таких учреждений. Инициатива, кроме того, обязывает высшие учебные заведения получать заключения профильных министерств для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Однако, как уточнили в Госдуме, эти нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 июня 2021 года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование Законодательная власть Госдума Правительство Минпросвещения Законопроекты и комментарии

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