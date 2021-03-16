Новости

В Петербурге задержали серийных налетчиков на офисы МФО 17:54
ФХР выразила соболезнования родным Тимура Файзутдинова 17:45
Фигурант дела экс-главы Ростехнадзора по СЗФО получил условный срок 17:39
Голикова рассказала о планах охвата школьников патриотическим воспитанием 17:39
Матвиенко: Общение родителей и учителей не должно ограничиваться чатами 17:33
Голикова: Люди до 29 лет составляют 34% безработных в России 17:23
Из Госдумы отозван проект о праве регионов усыплять бездомных животных 17:10
Сборная России по хоккею сыграет на ЧМ под флагом ОКР и c гимном IIHF 17:08
Граждане стали чаще регистрировать бизнес дистанционно через нотариуса 16:56
В Ленобласти в мусорном баке нашли фрагмент ноги 16:47
Минстрой: В России спрос на жилье превысил предложение 16:35
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинских спецслужб 16:35
Официально: новый Капитан Америка станет гомосексуалистом 16:08
В молодежном "Динамо" рассказали о главной мечте Тимура Файзутдинова 16:04
В России вышел документальный фильм о борьбе с деменцией 16:04
В Белгороде сотрудников ГИБДД заподозрили в выдаче прав за взятки 16:02
Гинцбург рассказал, можно ли пить алкоголь после вакцинации от COVID-19 15:55
Первые эпизоды "Властелина колец" переснимут, премьера откладывается 15:39
Сенатор Инна Святенко: В Москве снижаются показатели безработицы 15:31
Собянин: В 2021 году планируем завершить реставрацию 100 памятников 15:24
Красовский призвал Роскомнадзор обратить внимание на политику YouTube 15:10
Гинцбург рассказал о планах испытаний "Спутника V" среди пациентов с ВИЧ 15:05
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме 14:58
"ЭпиВакКорону" проверят на эффективность против штамма COVID-19 из ЮАР 14:50
Кузнецова проработает возможности возобновления работы палаточных лагерей 14:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
16.03.2021 16:56
Рубрика: Экономика

Граждане стали чаще регистрировать бизнес дистанционно через нотариуса

Текст: Владислав Куликов

В Федеральной нотариальной палате России сообщили о новой тенденции: граждане начали активно регистрировать бизнес через нотариуса.

Фото: Личный архив Надежы Н
Как продвигают свои услуги в интернете начинающие бизнесмены

"Причем в тренде - "цифра": при регистрации ИП и юрлиц предпочтение россияне отдают электронному формату, - рассказывают в ФНП. - Нотариус, удостоверяя документы заявителя для подачи в ФНС, может сразу направить их на регистрацию в электронном виде. Благодаря этому заявителю не нужно оплачивать госпошлину за государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Количество людей, желающих зарегистрировать бизнес с комфортом - через нотариуса, возросло на 37,4 процента. "Напомним, что сейчас гражданин может либо лично подать документы в ФНС для регистрации в ЕГРЮЛ, либо направить их через нотариуса, либо, удостоверив у нотариуса доверенность на представителя, поручить посреднику подать документы в ФНС, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - В целях упрощения процедур регистрации бизнеса был предложен законопроект, который, с одной стороны, отменяет нотариальную доверенность для подачи документов в ФНС через представителя".

Экономика Бизнес Малый бизнес

Главное сегодня

В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме
Песков заявил о недопустимости в РФ референдумов о самоопределении регионов
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ
Гинцбург: Летальных исходов среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты