Граждане стали чаще регистрировать бизнес дистанционно через нотариуса

В Федеральной нотариальной палате России сообщили о новой тенденции: граждане начали активно регистрировать бизнес через нотариуса.

"Причем в тренде - "цифра": при регистрации ИП и юрлиц предпочтение россияне отдают электронному формату, - рассказывают в ФНП. - Нотариус, удостоверяя документы заявителя для подачи в ФНС, может сразу направить их на регистрацию в электронном виде. Благодаря этому заявителю не нужно оплачивать госпошлину за государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Количество людей, желающих зарегистрировать бизнес с комфортом - через нотариуса, возросло на 37,4 процента. "Напомним, что сейчас гражданин может либо лично подать документы в ФНС для регистрации в ЕГРЮЛ, либо направить их через нотариуса, либо, удостоверив у нотариуса доверенность на представителя, поручить посреднику подать документы в ФНС, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - В целях упрощения процедур регистрации бизнеса был предложен законопроект, который, с одной стороны, отменяет нотариальную доверенность для подачи документов в ФНС через представителя".