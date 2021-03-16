Найдена гробница древнего посла майя с аномальным черепом

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнародовали результаты анализа останков одного из самых видных дипломатов цивилизации майя, которые ранее были обнаружены в 1300-летней гробнице. Исследование доказало, что он прожил жизнь, полную привилегий и лишений.

Исследование опубликовано в журнале Latin American Antiquity а краткий отчет о нем можно найти на сайте Калифорнийского университета. Элитная гробница человека, не имевшего отношения к королевской семье, была обнаружена во время раскопок в Эль-Пальмаре, на территории Мексики недалеко от границы с Белизом и Гватемалой.

Там же команда археологов во главе с Кеничиро Цукамото обнаружила украшенную иероглифами лестницу, ведущую к церемониальной платформе. Расшифровка иероглифов помогла не только установить личность погребенного человека, но и пролила свет на историю его жизни.

Иероглифы рассказывают о человеке по имени Айпах Ваал, который в июне 726 года нашей эры в качестве посла майя совершил далекое путешествие для встречи с королем Копана, государства, располагавшегося примерно в 500 км от современного Гондураса.

Дипломат должен был уговорить короля заключить дружественный союз с королем Калакмула, государства, располагавшегося недалеко от современного местечка Эль-Пальмар.

Надписи идентифицировали Айпаха Ваала как "лакама". В переводе с языка майя это буквально означало "человек, несущий знамя". По мнению археологов, такой "знаменосец" как раз и выступал в качестве посла. Именно на "лакама" возлагались дипломатические миссии.

Также установлено, что Айпах Ваал унаследовал этот высокий пост и титул от своего отца. Однако и его мать происходила из элитной семьи. Судя по всему, дипломат занимал привилегированное положение в обществе, однако его жизнь все равно была полна лишений.

Ученые установили, что церемониальную платформу Ваал построил самостоятельно, а не получил ее в дар от правителя Эль-Пальмара. Вероятно, он возвел эту платформу через несколько месяцев после описанной выше миссии, то есть примерно в сентябре 726 года. Она, видимо, служила своего рода театральной сценой, где для публики проводились зрелищные ритуалы. Ученые отмечают, что только очень влиятельные люди имели право строить свои собственные "сцены".

Гробница дипломата была найдена под полом храма, построенного рядом с платформой. Скелет находился в очень маленькой погребальной камере. От других элитных захоронений майя эту гробницу отличает и то, что в ней было найдено всего два погребальных предмета - глиняные сосуды, украшенные узорами, включая изображение птицы, похожей на баклана. Ни украшений, ни других ритуальных предметов в гробнице не было, что удивительно, так как обычно важных людей мира майя в подземный мир сопровождала целая коллекция нужных вещей.

Изучение останков позволило определить, что на момент смерти дипломату было от 35 до 50 лет. Несколько методов датирования, включая радиоуглеродное датирование, стратиграфию и керамическую типологию, позволили предположить, что захоронение было произведено около 726 года. Выходит, что гробница появилась в то же время, когда была построена лестница и платформа.

Археологи считают, что в гробнице был похоронен сам Айпах Ваал, хотя со счетов пока не сброшена и "запасная" версия о том, что это мог быть его отец. На высокий статус погребенного человека указывают, прежде всего, роскошные вставки из пирита и нефрита. Это были очень ценные у майя материалы, которыми украшали зубы.

Право носить такие украшения имели только очень важные люди, и чем больше было таких вставок, тем выше был статус их обладателя. В данном случае декоративные вставки украшали все верхние передние зубы покойного, от клыка до клыка.

Кроме того, череп этого человека оказался аномально сплющенным. Ученые считают, что он был деформирован искусственно при помощи специальных деревянных приспособлений еще в детстве. Подобное практиковалось у многих народов Мезоамерики, это был символ принадлежности к элите. Но если у одних народов практиковалось удлинение черепа, то другие деформировали черепа, делая их более плоскими и широкими, как в данном случае.

Анализ останков также показал, что высокий статус Айпаха Ваала не всегда спасал его от недоедания и болезней. Кроме того, были обнаружены следы переломов костей, полученных им, предположительно, во время одной из тех игр с мячом, которые были изображены на лестнице.