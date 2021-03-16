Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович попал в заявку сборной Швеции на матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Грузии и Косово, а также на товарищескую встречу с Эстонией.

В последний раз Златан выходил на поле в футболке национальной команды на первенстве Европы-2016. В 116 матчах за скандинавов он забил 62 гола, что является лучшим показателем в истории этой сборной.

О возможном возвращении Ибрагимовича заговорили еще в ноябре. Тогда тренер шведов Янне Андерссон отметил, что он поговорит с игроком и решит, как поступать дальше. По словам Андерссона, Златан сам изъявил желание помочь партнерам.

- Ибрагимович - лучший, кто был в нашей стране. Конечно, здорово, что он захотел вернуться. Златан способен помочь нам не только на поле, но и за его пределами. У него есть невероятный опыт, которым он может поделиться с другими ребятами, - уверен Андерссон.