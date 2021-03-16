Ибрагимович вызван в сборную Швеции впервые с 2016 года

39-летний нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович снова сыграет за сборную Швеции.
Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
Во вторник Федерация футбола Швеции назвала состав сборной страны на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Ибрагимович вернулся в национальную команду спустя почти пять лет.
Он сможет выйти на поле в матчах против команд Грузии и Косово, а также в товарищеской игре с командой Эстонии.
Ибрагимович выступал за сборную с 2001 по 2016 годы. На его счету 62 забитых мяча в 116 играх.
Также в шведскую команду получили приглашения четыре представителя РПЛ - представители "Краснодара" Виктор Классон, Маркус Берг и Кристоффер Олссон, а также Карл Старфельт из "Рубина".