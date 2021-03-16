Ибрагимович вызван в сборную Швеции впервые с 2016 года

39-летний нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович снова сыграет за сборную Швеции.

Во вторник Федерация футбола Швеции назвала состав сборной страны на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Ибрагимович вернулся в национальную команду спустя почти пять лет.

Он сможет выйти на поле в матчах против команд Грузии и Косово, а также в товарищеской игре с командой Эстонии.

Ибрагимович выступал за сборную с 2001 по 2016 годы. На его счету 62 забитых мяча в 116 играх.

Также в шведскую команду получили приглашения четыре представителя РПЛ - представители "Краснодара" Виктор Классон, Маркус Берг и Кристоффер Олссон, а также Карл Старфельт из "Рубина".