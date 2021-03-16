Индекс МосБиржи впервые достиг 3600 пунктов

Во вторник торги открылись новым максимумом индекса Мосбиржи, он преодолел отметку 3600 пунктов. С начала марта индекс вырос более чем на 7%.

Новый максимум составил 3602,18 пункта, в лидерах роста - бумаги "Аэрофлота", "Ростелекома" и "Озона".

В понедельник индекс МосБиржи также обновил исторический максимум, достигнув 3596 пунктов, а долларовый индекс РТС поднимался до 1550 пунктов - максимума с февраля 2020 года.

Российские ценные бумаги растут на фоне оптимизма на мировых рынках, отсутствия новостей о новых санкциях и выросших цен на нефть.