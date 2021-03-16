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16.03.2021 11:03
Рубрика: Экономика

Индекс МосБиржи впервые достиг 3600 пунктов

Текст: Игорь Зубков

Во вторник торги открылись новым максимумом индекса Мосбиржи, он преодолел отметку 3600 пунктов. С начала марта индекс вырос более чем на 7%.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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Новый максимум составил 3602,18 пункта, в лидерах роста - бумаги "Аэрофлота", "Ростелекома" и "Озона".

В понедельник индекс МосБиржи также обновил исторический максимум, достигнув 3596 пунктов, а долларовый индекс РТС поднимался до 1550 пунктов - максимума с февраля 2020 года.

Российские ценные бумаги растут на фоне оптимизма на мировых рынках, отсутствия новостей о новых санкциях и выросших цен на нефть.

Экономика Финансы Фондовый рынок Компании Биржи Московская биржа - РТС Динамика фондового рынка Обзор рынков

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