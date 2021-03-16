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16 марта 2021 г.

Постановление правительства Республики Ингушетия от 13 марта 2021 года № 29 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Ингушетия на 2021 год"

Дата подписания 13 марта 2021 г.
Опубликован 16 марта 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Установить с 1 января 2021 года величину прожиточного минимума в Республике Ингушетия на душу населения - 10964 рубля, для трудоспособного населения - 10995 рублей, пенсионеров - 8590 рублей, детей - 11500 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г., и действует до 31 декабря 2021 г.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Ингушетия М.Б.Илезов



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