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16.03.2021 19:10
Рубрика: Власть

Выполнение предвыборных обещаний

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 55(8406)
19 сентября 2021 года состоится Единый день голосования, в ходе которого гражданам России предстоит избрать депутатов Государственной Думы восьмого созыва. До этого дня осталось примерно полгода. Но уже сегодня многие политики начинают подготовку к 19 сентября, встречаясь со своими будущими избирателями.

Отмечу, что Госдума является не только законодательным, но и представительным органом власти. Поэтому люди часто обращаются к потенциальным кандидатам в депутаты не только с требованием принять тот или иной закон, но и с просьбой решить частные проблемы: построить дорогу, подвести к населенному пункту газ, водопровод и электричество, выделить жилье для детей-сирот, отремонтировать школу или больницу и так далее.

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За время моей работы депутатом Госдумы от Удмуртской Республики я получил тысячи подобных обращений от граждан, люди приходили на встречу со мной в региональную общественную приемную "Единой России".

В результате удалось оказать содействие в решении целого ряда важных вопросов: например, завершить строительство нескольких школ, Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, провести реконструкцию здания Национальной библиотеки в Ижевске и ремонт в Глазовском государственном педагогическом институте им. В.Г. Короленко, добиться выделения Удмуртии троллейбусов, школьных автобусов и машин "скорой помощи". Некоторые проблемы еще не устранены, но по ним ведется активная работа. В частности, по итогам первого квартала 2021 года мы планируем изыскать средства на завершение строительства туберкулезного диспансера в Ижевске.

Однако, к сожалению, некоторые политики ведут свою избирательную кампанию, руководствуясь принципом "Чем больше пообещаешь, тем больше за тебя проголосуют", и не задумываются о том, как они будут реализовывать взятые на себя обязательства. Таких безответственных людей, занимающихся популизмом и легкомысленно относящихся к своим обещаниям, можно встретить на каждых выборах, и есть опасения, что нынешняя избирательная кампания не станет исключением.

Для того чтобы изменить ситуацию, в конце февраля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с инициативой проработать вопрос о юридическом закреплении обязательств депутатов, взятых ими на себя в предвыборный период.

Фракция "Единая Россия" поддержала эту инициативу и начала подготовку соответствующих изменений в закон о статусе депутата и в регламент Государственной Думы. Надеюсь, что оппозиционные парламентские фракции тоже примут участие в данной работе.

С нашей точки зрения, все обещания, которые кандидат в депутаты дает гражданам, должны быть зафиксированы в его предвыборной программе, и в случае победы он должен регулярно отчитываться о выполнении этой программы перед своими избирателями: например ежегодно.

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Добавлю, что после выборов в Государственную Думу следующего созыва можно будет сформировать общий свод предложений граждан, чтобы реализовывать их через внесение изменений в федеральные законы, через обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и через другие механизмы более системно.

Мы рассчитываем, что благодаря повышению ответственности депутатов за взятые на себя обязательства в политике будет меньше демагогии и популизма, кандидаты в депутаты будут обещать людям только то, что реально могут выполнить, и после выборов работа депутатского корпуса станет более содержательной и результативной.

Власть Позиция Власть Работа власти Госуправление Колонка Андрея Исаева

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