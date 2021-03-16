Использование новых технологий в сфере ТЭК могут сделать обязательным

Закрепить на законодательном уровне обязательное использование самых современных технологий в сфере энергетике предложил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин. Об этом он заявил, в ходе круглого стола на тему "Мониторинг законодательного регулирования мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов".

По его словам, в первую очередь, это необходимо сделать в области наблюдения за состоянием оборудования, быстрого определения возникновения чрезвычайных ситуаций и предупреждения экологических катастроф.

"Авария в Норильске стала катализатором для экологического законотворчества в отношении ответственности компаний и возмещения убытков, но практически ничего не сделано для того, чтобы не допустить повторения произошедшего. Сейчас бурно развиваются технологии, методы контроля и мониторинга, цифровизации, диспетчеризации. Но зачастую их внедрение носит не обязательный для производственников характер", - сказал Важенин. По его мнению, последние аварии - в Норильске, в бассейне реки Обь, наносят ущерб арктической зоне, где экологический баланс особенно хрупок, поэтому реагировать нужно, как можно быстрее.

Среди примеров таких мер, он предложил запретить эксплуатацию газопроводов без технологий обнаружения утечек, подготовить план по мониторингу экологической обстановке в регионах добычи углеводородного сырья и запретить использование любых двигателей внутреннего сгорания в Арктике, кроме работающих на СПГ.

По словам главы председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, в 2019 году было зафиксировано около 17 тысяч аварий на объектах ТЭК, из которых большая часть пришлась на трубопроводы. Основная причина их возникновения - износ оборудования. "Некоторые трубы служат уже 50 лет, а в год их меняется всего 2%", - сказал Завальный.

Аналогичное точку зрения высказал замдиректора Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Савинов, который уточнил, что износ на некоторых объектах ТЭК составляет от 80 до 90%. По его мнению, для предупреждения аварий необходимо произвести стандартизацию требований безопасности к оборудованию на объектах ТЭК, увеличить инвестиции в обновление производственных фондов - транспортировки и хранения углеводородного сырья, а также больше внимания уделять подготовке и переподготовки персонала.