Итоги рынка Берлинале: Российские фильмы покажут в Европе, Азии и Америке

Российские компании подвели итоги Европейского кинорынка (European Film Market) EFM 2021 - спутника Берлинского международного кинофестиваля. Роскино распространило релиз, где говорится, что заключено более 30 сделок. В числе зарубежных дистрибьюторов контента, купивших права на российские фильмы, сериалы и анимацию, - компании, представляющие практически все континенты. Крупнейшие сделки - "Конек-Горбунок" покажут во Франции, Германии, Северной Америке и Вьетнаме; мистический триллер "Побочный эффект" выйдет в прокат в Мексике и Бразилии, он продан и в немецкоязычные европейские страны; триллер "Бег" увидят в Китае, Южной Корее, на Тайване и во Франции, а "Чернобыль" Данилы Козловского приобрели один из крупнейших китайских стриминговых сервисов iQiYI и дистрибуторы Тайваня, Южной Кореи, франкоговорящей Европы, Чехии и Словакии. Но и это еще не все.

Прежде чем перейти к итогам других контрактов, подчеркнем, что в этом году Европейский кинорынок собрал более 500 компаний-участников из 60 стран мира, и его посетили около 12 000 представителей мировой киноиндустрии. Российские компании, как писала ранее "РГ", представили свыше 140 проектов - фильмы, сериалы и анимацию. Тридцать девять российских производителей контента участвовали в кинорынке в рамках виртуального зонтичного стенда Роскино. Также российские фильмы и сериалы были впервые комплексно представлены в секциях Berlinale Series Online Market (рынок сериалов) и Berlinale Co-Production Market (рынок копродукции).

"Российское присутствие на EFM в этом году было очень масштабным: российские проекты были заявлены на трех площадках: European Film Market, Berlinale Series Online Market и Berlinale Co-Production Market. Кроме того, Россия была представлена и в секциях Берлинского кинофестиваля, и в программе Berlinale Talents… На рынке копродукции участвовали 17 российских продюсеров, включая участников международной образовательной программы Eave on demand in Russia, которую мы провели при поддержке Министерства культуры РФ в 2020 году. Участники отметили интерес со стороны зарубежных партнеров к возможностям совместного производства с Россией, - в частности, среди заинтересованных стран - Израиль, Франция, Германия, Литва, Латвия и другие; в рамках рынка состоялся ряд встреч по конкретным проектам. Для многих потенциальных партнеров важной новостью стала возможность получения финансирования на миноритарную копродукцию. Мы видим большие перспективы у данного направления", - говорит генеральный директор Роскино Евгения Маркова.

Теперь - к итогам. Фильм "Огонь", который выйдет в США в июле 2021, нашел дистрибьюторов во Франции, Германии, Италии и на Ближнем Востоке. Научно-фантастическая лента "Мы", снятая по одноименной книге Евгения Замятина, хоррор "Бывшая", от продюсеров сверхуспешного за рубежом хоррора "Невеста", были проданы в немецкоязычные страны Европы. Научно-фантастический боевик "Кома" продан в Польшу. По лентам "Последний Богатырь" и "Последний богатырь: Корень зла" заключены сделки с дистрибьюторами из Германии, Франции и Италии.

Впервые международным байерам был представлен новый проект путешественника Леонида Круглова с рабочим названием "Новая земля", съемки и производство которого планируются в 2021-2022 году. Интерес к продюсированию и финансированию фильма проявили продюсерские компании из Германии, Австрии, США и Тайваня.

На EFM cостоялась премьера проекта "Невидимая надежда", посвященного проблеме переработки пластика и борьбе с мусорным коллапсом планеты. На него пришли запросы от 22 фестивалей, 8 фондов и 17 дистрибьюторов из 14 стран. В связи с этим планируется запустить в производство вторую часть, посвященную исследованиям бактерий, поедающих пластик.

Итальянский телеканал RAI подтвердил приобретение прав на премьерный показ исторической докудрамы "Урарту. Забытое царство" в Италии; также проект отобрали дистрибьюторы из Кореи и Турции. Ранее фильм был показан государственным телеканалом RTVE (Испания) и был выставлен платформу Amazon Prime. Кроме того, проекты "Военная приемка", "Великий Северный Путь", "Урарту. Забытое царство", "Великое освоение Сибири. Кочевники во времени" отобраны сербским дистрибьютором Dima Vision для показа на территории бывшей Югославии. На данный момент переговоры находятся в стадии согласования контракта и подписания сделки. Кроме того, телеканал Discovery Channel Japan планирует закупить новые выпуски документального сериала "Военная приемка".

Закрыты сделки на все территории по продаже проекта "Майор Гром: Чумной Доктор", который был показан в рамках программы премьерных скринингов. Фильм о супергероях выйдет в российский прокат 1 апреля.

Фильм "Огонек-Огниво" продан в Северную Америку, а лента "Счастье в конверте" - в Южную Корею.

Большой интерес международных партнеров вызвал научно-фантастический фильм "Петрополис" - активные продажи этого проекта планируется начать на кинорынке Marche du Film в Каннах. Также по итогам кинорынка картина "Цой" Алексея Учителя продана на территорию Эстонии.