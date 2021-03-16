Из-за AstraZeneca Меркель отложила совещание с местными властями

Запланированное на эту среду телефонное совещание канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами земельных правительств перенесли на более поздние сроки, сообщает еженедельник Spiegel.

На этом совещании предполагалось обсудить дальнейшие шаги по преодолению коронавирусной пандемии. Вмешалась ситуация с британско-шведской вакциной AstraZeneca, использование которой приостановили в ряде стран, в том числе теперь и в Германии. В Берлине, пишет Spiegel, ожидают заключения Европейского фармацевтического ведомства, которое должно последовать в четверг.

По имеющимся данным, власти ФРГ прислушались к рекомендации федерального Института Пауля Эрлиха (занимается вакцинами и лекарственными средствами) в качестве меры предосторожности пока воздержаться от AstraZeneca. До сих пор этим препаратом были привиты более 1,6 миллиона человек в стране. По информации Süddeutsche Zeitung, из семи случаев тромбоза после таких прививок три закончились летально.

Немецкая оппозиция встретила решение перенести важную телеконференцию с неодобрением. Представители Зеленых, свободные демократы, левые почти в один голос заявляют, что именно сейчас самое время обмениваться мнениями по такому острому вопросу и не стоит это обсуждение откладывать в долгий ящик.

Тем временем Объединение медицинских лабораторий привело свежие данные о проведенных на прошлой неделе тестов на коронавирус. Сообщается, что в период с 6 по 14 марта был протестирован в общей сложности 1 084 771 человек, их которых у 77 660 результаты оказались положительными, т.е. 7,2%. На предыдущей неделе этот показатель составлял 6,4%.