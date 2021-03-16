Как сколотить капитал с помощью 10 процентов от зарплаты

В 2021 году ожидается очередной приток новых инвесторов на Московскую биржу. Он не будет таким впечатляющим, как в прошлом году (около 5 миллионов). Но все-равно достаточно заметным.

Специально для "Российской газеты" Сергей Григорян, специалист по инвестиционным продуктам, руководитель представительства ANIF в России, дал советы начинающим инвесторам и назвал главные ошибки новичков:

- В России практика инвестирования пока не развита. В альтернативные инструменты, помимо недвижимости и банковских депозитов, вкладывает средства не более 10-15 процентов населения. Между тем, например, в США - это стандартная практика чуть ли не для каждой среднестатистической семьи. Они начинают инвестировать с совершеннолетия и продолжают это делать до самой смерти. В долгосрочной перспективе -3-5-10 лет - это приносит доход.

Начинать инвестировать можно с небольшой суммы. Некоторые утверждают, что это может быть и 100 рублей. Но это весьма сомнительно, потому что даже на начальном этапе необходимо собрать хоть какой-то минимальный портфель. Поэтому объективной суммой я бы назвал пять тысяч рублей.

Далее следует ежемесячно пополнять свой портфель на определенную сумму, которую вы можете установить для себя самостоятельно. Наиболее комфортно, если это будет 10 процентов от совокупного ежемесячного дохода. Можно и больше. но более 20 процентов я бы не рекомендовал.

На фондовом рынке есть два основных варианта инвестирования: акции и облигации. Если мы говорим об облигациях, в том числе и с государственным участием, то это своего рода альтернатива банковским вкладам.

По облигациям также устанавливаются гарантированные выплаты в определенный срок. Инвестиции такого рода имеют минимальные риски, но и процент по ним тоже не самый высокий. В среднем он чуть выше, чем стандартная прибыль по депозиту.

Облигации компания-эмитент обязуется выкупить через определенный срок по определенной цене, при этом выплачивая еще так называемый купонный доход. Где-то он платится раз в квартал, где-то - раз в полгода, где-то - раз в год. В прошлом году средний годовой процент по облигациям составлял 4,5-6 процентов. Не так уж много, но это все равно выше, чем по банковским вкладам. Ставки по ним к концу 2020 года упали в среднем до 2,5-3,5 процента.

Акции - это совсем другой вариант инвестирования. Здесь нет никаких гарантий, цена на акцию зависит от спроса и предложения. Сегодня она может стоить условно 100 рублей, завтра 70 рублей, а послезавтра 150 рублей. По акциям также выплачиваются дивиденды, но основная прибыль здесь формируется на разнице между покупкой и продажей. Акции - это высокорисковые инструменты, даже если мы говорим о крупных государственных компаниях, поскольку они не имеют гарантированной доходности. Покупая акции, можно как заработать, так и потерять.

Есть вариант: собрать диверсифицированный портфель, состоящий из акций и облигаций. Для тех, кто хочет сохранить свои средства, я бы рекомендовал соотношение облигаций к акциям 70 процентов на 30 процентов. Тем, у кого стоит задача приумножить капитал, и они готовы к рискам, связанным с возможной просадкой портфеля, можно посоветовать соотношение 50 на 50. Тем, кто готов к более серьезным рискам - 30 на 70.

Составлять портфель только из акций я бы не рекомендовал. Для стабильности в каком-то количестве облигации должны присутствовать.

Восемь советов от Сергея Григоряна

Как не потерять деньги на бирже:

Совет первый. Непрофессионалу не стоит рассматривать фондовый рынок, как инвестицию на короткое время. Оптимальный период от 3-х лет. Я крайне не рекомендую новичкам пытаться заниматься спекуляциями, особенно если рынки нестабильны. Из-за отсутствия специальных знаний очень велик риск потери сбережений.

Совет второй. Оптимальная стратегия - поэтапное инвестирование на определенные суммы в течение длительного периода. Например, вы готовы ежемесячно инвестировать 5-10 тысяч рублей. На эти деньги вы покупаете бумаги крупных, стабильных и надежный компаний, пополняя портфель ежемесячно в течение нескольких лет. При такой стратегии, даже несмотря на возможные кризисы и колебания фондового рынка, велика вероятность того, что вы получите в перспективе доход.

Совет третий. Не инвестируйте заемные средства и деньги, которые вам могут понадобиться в ближайшем будущем. Золотое правило - инвестировать можно только то, в чем нет необходимости и не появится в ближайшем будущем.

Фондовый рынок - не банковский депозит, где все понятно и прозрачно. Необходимость в деньгах может заставить вас продать свои бумаги по крайне невыгодному курсу и потерять часть накопленных средств. Поэтому, если, к примеру, у вас нет никакой подушки безопасности и все оставшиеся 5 тысяч рублей с зарплаты вы направляете на фондовый рынок, будьте готовы, что вы можете потерять, если срочно понадобятся деньги.

Совет четвертый. Новичкам для инвестиций стоит рассматривать бумаги самых крупных и надежных компаний. Это так называемые "голубые фишки". Их акции показывают рост в долгосрочной перспективе, а облигации наиболее стабильны. Они задают тренды, помогают оценить состояние экономики и спрогнозировать изменения. Также стоит обратить внимание на компании с государственным участием.

Совет пятый. Диверсифицируйте портфель, но сильно не увлекайтесь. Выберете по одной компании из разных отраслей. На начальном этапе, даже если речь идет о крупных суммах, портфель не должен иметь более 5-7 наименований.

Совет шестой. На начальном этапе не покупайте несколько компаний из одной отрасли. Например, если вы рассматриваете банковский сектор, не стоит приобретать акции всех компаний, которые есть на бирже. Для начала выберете какую-то одну. И планомерно докупайте акции этой компании.

Совет седьмой. Не следите постоянно за изменением котировок. Фондовый рынок для непрофессионала - это долгосрочное инвестирование. Поэтому каждый день, а еще хуже каждый час, заглядывать в личный кабинет и отслеживать изменение котировок вам не нужно. Это может привести к излишнему нервному напряжению. И под его воздействием вы начнете совершать необдуманные поступки. А это, в свою очередь, приведет к потерям.

Совет седьмой. Не спешите закрывать позиции, когда на фондовом рынке наблюдаются волнения и ваши бумаги теряют в цене. Ошибкой многих является закрытие позиций в кризис с большими потерями. Даже если сейчас бумаги теряют в цене, неизвестно, как они поведут себя завтра. А в долгосрочной перспективе - через несколько лет, вы, скорее всего, зафиксируете стабильную прибыль.