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16.03.2021 18:50
Рубрика: Спорт

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков о раскладах в сериях 1/4 финала плей-офф КХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 55(8406)
В розыгрыше Кубка Гагарина стартуют четвертьфинальные серии. В среду первые матчи пройдут в парах ЦСКА - "Локомотив" и "Ак Барс" - "Салават Юлаев", а в четверг начнутся противостояния СКА - "Динамо" (Мск) и "Авангард" - "Металлург". Оценить расстановку сил в каждой паре мы попросили двукратного обладателя Кубка Гагарина, а ныне комментатора "Матч ТВ" Алексея Бадюкова.
Серия "Ак Барс" - "Салават Юлаев", пожалуй, самая принципиальная на этой стадии плей-офф. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Запад

ЦСКА (1 место в конференции) - "Локомотив" Ярославль (4)

Думаю, что здесь предстоит очень тяжелая серия. Встречаются две похожие системы, потому что и Игорь Никитин в ЦСКА и Андрей Скабелка в "Локомотиве" ставят своим командам одинаковый стиль игры. Тут очень важно, кто будет открывать счет. Если взять регулярный чемпионат, преимущество по личным встречам у ЦСКА - 3-1, но характерный факт: больше трех шайб победитель в этих матчах не забрасывал. Вот и в серии много голов ждать не приходится. Командам предстоит плотная, тяжелая борьба, в которой кто первый забрасывает, тот и выигрывает. Тем более, у команд сейчас сильнейшие вратари и по "регулярке", и по первому раунду плей-офф. У ЦСКА это Юханссон, у "Локомотива" - Паскуале. Небольшое преимущество отдам все-таки армейцам. Потому что они знают, как играть такие матчи, против таких соперников.

СКА СПб (2) - "Динамо" Москва (3)

Динамовцы вроде бы выиграли у СКА в "регулярке" все четыре матча, но не думаю, что этому факту нужно придавать излишнее значение. Хотя "бело-голубые" в паре смотрятся немного предпочтительнее. "Динамо" наверняка постарается сыграть осторожнее, особенно в первых двух матчах на выезде. А СКА надо будет раскрываться, на глазах у своих болельщиков идти вперед. Многое покажет первый матч. Если "Динамо" сыграет оборонительно, не допустит ошибок, которые были в серии с "Северсталью", шансы пройти дальше возрастут. А в открытом хоккее преимущество будет у СКА. Да, у "Динамо" отличное первое звено, неплохо играет второе, но у питерцев все четыре пятерки быстрые, маневренные.

Ближайшие матчи КХЛ И МХЛ пройдут в память о Тимуре Файзутдинове

Восток

"Ак Барс" Казань (1) - "Салават Юлаев" Уфа (4)

Долгожданное зеленое дерби. В последних восьми встречах этих команд побеждают только хозяева. Неважно, идет речь о плей-офф или регулярном чемпионате. Это значит, что фактор своего льда будет иметь огромное значение. А дома начинает "Ак Барс". Вообще у казанцев команда поровнее, четыре таких силовых звена, которые способны играть в одном темпе не то что весь матч - всю серию. И если вдруг не пойдет игра в большинстве у лидеров "Салавата", Хартикайнена, Гранлунда, Кадейкина, "барсы" получат ощутимое преимущество. Вообще, думаю, что рубка в этом противостоянии начнется с первых минут. В двух первых матчах так уж точно. Многое будет зависеть от того, кто выдержит этот накал.

"Авангард" Омск (2) - "Металлург" Магнитогорск (3)

Здесь интересно, что у "Авангарда" и "Металлурга" много хоккеистов успело поиграть по обе стороны баррикад. За "Магнитку", например, выступает Тэйлор Бек, которому есть что доказывать бывшей команде. Кошелев, Мартынов. У омичей лучший защитник по набранным очкам Береглазов много лет провел в Магнитогорске. Голдобин из "Металлурга" и Толчинский из "Авангарда" когда-то играли в одном клубе, а сейчас они лучшие бомбардиры плей-офф. Ну и конечно, особняком стоит противостояние легенд Ильи Ковальчука и Сергея Мозякина. На мой взгляд, в этой серии очень многое будет зависеть от спецбригад. Обе команды на предыдущей стадии очень здорово разыгрывали лишнего. А если брать в совокупности, то, мне кажется, система "Авангарда" больше заточена под плей-офф, под результат. "Магнитка", наоборот, в серии с "Барысом" показала очень открытый хоккей. Любопытно, как "Металлург" будет чувствовать себя против омской системы игры.

ЦСКА всухую выиграл серию у "Спартака" в плей-офф КХЛ
Где будем смотреть

17 марта, среда, КХЛ

19.30 ЦСКА - "Локомотив"

КХЛ HD

19.30 "Ак Барс" - "Салават Юлаев"

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2020/2021

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