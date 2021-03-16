Какие товары и услуги заметно подорожали вместе с продуктами

Даже минимальные значения показателя инфляции могут не быть признаком здоровой экономики, а заморозка цен на отдельные продукты питания может привести к повышению стоимости потребительской корзины. Для определения уровня инфляции используют цены на товары и услуги, включенные в потребительскую корзину. Если в среднем цены выросли на 3-4%, а вы очень любите редис, который в эту корзину не входит, и он подорожал вдвое, то для вас это изменение будет намного более чувствительным.

Как минимум половина россиян тратит 60-65% своего дохода на продукты питания. При этом реальные доходы сокращаются уже на протяжении нескольких лет. В этой ситуации на первое место выходит именно продовольственная инфляция, а она заметно выше, чем обычная.

Можно сказать, сложился идеальный шторм. Тут и девальвация рубля (а у нас, несмотря на успехи импортозамещения, все равно очень высокая доля импортных составляющих в себестоимости продуктов питания, много импортного оборудования и ингредиентов), и общемировой неурожай, который, с одной стороны, сам по себе потянул цены вверх, а с другой - спровоцировал излишний экспорт продовольствия из России, что привело к сокращению предложения на внутреннем рынке, и фактор неопределенных ожиданий - он тоже способствует росту цен и попыток закупить все сразу и впрок. Если к этому еще прибавить структурные проблемы, сложившиеся на рынке олигополии и сговоры, к которым зачастую прибегают крупные производители, получится как раз картина идеального шторма.

При росте цен на продукты питания у государства возникает необходимость поддержать население, особенно наименее состоятельные слои.

Это можно делать с помощью заморозки цен, причем такая практика вполне нормальная и распространена, например, во многих странах Европы.

Когда фиксируют цены на мясо, они вырастают на колбасу, причем непропорционально

Если это происходит на разумно короткий срок - скажем, на полгода, - то серьезных последствий для экономики такая мера иметь не будет. Хотя необоснованное или длительное сдерживание цен может привести к таким же проблемам дефицита товаров, какие были в СССР в конце 1980-х годов. Но тут есть и обратный эффект.

Когда фиксируют цены на мясо, они вырастают на колбасу, причем непропорционально, вбирая в себя компенсацию всего того, что не удалось заработать на продукте с регулируемой ценой. Из-за этого общая цена чека в магазине для покупателя увеличится.

Как альтернативу заморозке цен государство может применять субсидии. Если необходимо поддержать большую часть населения, то деньги удобнее направлять непосредственно производителям. Если же под ударом оказались лишь отдельные категории, им помогут дебетовые карточки, средства с которых можно потратить на покупку оговоренного перечня товаров. Если просто добавить денег, то вырастут цены, а не количество произведенных продуктов, - такая особенность экономики.

Экономический рост возможен даже при снижении доходов основной части граждан. В таком случае основной его источник, скорее всего, экспорт. Деньги в страну приходят, весь вопрос в том, как они дальше распределяются. Если значительная их часть оседает у небольшой группы населения, это создает ощутимые риски общественных потрясений. Рост ВВП не всегда равен росту благосостояния людей. Если капитализм не удается регулировать, то в обществе будут расти бедность и нищета. Поэтому при нашей небольшой по объему экономике особенно важно, чтобы доходы росли одновременно у всех россиян - все искривления структуры будут слишком сильно заметны.