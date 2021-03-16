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16.03.2021 18:40
Рубрика: В мире

Борис выбрал врагов

Россия - угроза, Китай - вызов: какой курс задан в новой внешнеполитической и оборонной стратегии Британии
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 55(8406)
Премьер Британии Борис Джонсон во вторник выступил в парламенте, представив Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, который задает ее курс на этих направлениях до 2030 года. Эксперты назвали этот 100-страничный документ крупнейшим переосмыслением роли Альбиона на мировой арене со времен завершения "холодной войны".
Далеко не все на Альбионе согласны с требующими миллиардных вливаний глобальными военными амбициями премьера Бориса Джонсона. Фото: ЕРА Далеко не все на Альбионе согласны с требующими миллиардных вливаний глобальными военными амбициями премьера Бориса Джонсона. Фото: ЕРА
Далеко не все на Альбионе согласны с требующими миллиардных вливаний глобальными военными амбициями премьера Бориса Джонсона. Фото: ЕРА

Обзор, получивший название "Глобальная Британия в век конкуренции", на Даунинг-стрит, 10, готовили больше года. Его необходимость в канцелярии премьера поясняли тем, что Британии в статусе "разведенки" с Евросоюзом необходимо искать собственный путь в отношениях с остальным миром.

Фото: из личного архива Елизаветы Гусевой
Противостояние премьер-министра Великобритании и советского посла в Лондоне

Впрочем, несмотря на претензии "Глобальной Британии" на самостоятельность после выхода из ЕС, в документе явно просматривается желание опереться на крепкое плечо старшего заокеанского товарища. В унисон с установками Вашингтона "системным вызовом" для экономической безопасности Соединенного Королевства, а также его процветания и ценностей назван Китай. Его военная модернизация и растущее стремление к самоутверждению в Тихоокеанском регионе представляют, по мнению Лондона, "растущую угрозу интересам Британии". Но если в подходах к отношениям с Поднебесной еще видны нюансы, то Россия без всяких тонкостей в обзоре объявлена "враждебным государством", "наиболее острой прямой угрозой" безопасности Альбиона. В документе белыми нитками сквозит акцент на военной мускулатуре, в наращивание которой закачают рекордные за 30 лет деньги, хотя британский военный бюджет и так крупнейший среди стран Европы. Расставшись с Европой, Лондон намерен уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону.

Рассматривается возможность увеличения военного присутствия на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, включая Австралию, Сингапур и Японию. На модернизацию вооруженных сил в целом только в ближайшие четыре года направят около 80 миллиардов фунтов, а за весь десятилетний период на эти цели израсходуют до 200 миллиардов фунтов. Среди планируемых к адаптации под современные боевые условия вооружений - основной танк сухопутных сил Challenger 2.

Крутой поворот Джонсон собрался сделать на ядерном поприще, положив конец курсу последних трех десятилетий на сокращение арсеналов. Для того, чтобы соответствовать статусу надежного союзника США, британцы планируют основательно вложиться в ядерный потенциал, в том числе на 40 процентов (с 180 до 260 единиц) увеличить число ядерных боеголовок, используемых в ракетах Trident II на британских субмаринах. Кроме того, 41 миллиард фунтов стерлингов выделят на создание атомных подводных лодок типа Dreadnought, оснащенных баллистическими ракетами Trident II.

Как и другие крупные военные державы, Соединенное Королевство планирует уделять больше внимания увеличению военного потенциала в киберпространстве. Ранее правительство объявило о создании Национальных кибернетических сил, чьей задачей декларируются борьба со злонамеренными действиями других стран, терроризмом и преступностью в цифровом пространстве. Кроме того, созданы агентство по вопросам искусственного интеллекта и новое космическое командование. При этом Британия одновременно собирается стать "сверхдержавой мягкой силы", особую ставку сделав на телерадиокомпанию BBC.

В документе, задающем курс Британии до 2030 года, Россия провозглашена "наиболее острой прямой угрозой"

Впрочем, предстоящие масштабные финансовые вливания в военную сферу находят понимание далеко не у всех на Альбионе. Например, глава местной НПО "Кампания за ядерное разоружение" Кейт Хадсон заявила: "Когда у правительства не хватает денег, нам не нужны грандиозные растраты на оружие массового уничтожения".

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