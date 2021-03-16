Какую информацию никогда нельзя хранить в смартфоне

Несмотря на то, что современные смартфоны достаточно неплохо защищены, жертвой взлома может стать любой. Например, пароль для разблокировки можно подсмотреть, а если он простой - угадать.

Именно поэтому в памяти смартфона, включая заметки, SMS, переписка в мессенджерах, текстовые документы, напоминания, календарь и так далее, ни в коем случае нельзя хранить "чувствительные" данные. О чем же речь?

1. Логины и пароли в открытом виде. Для их хранения можно использовать или внутреннюю систему (в Android и iOS они есть и умеют сами заполнять пароли в браузере) или специальное приложение - менеджер паролей. Хранить пароли в заметках - все равно что написать их мелом на стене дома.

2. Номера банковских карт вместе с кодами CVC/CVV и сроками действия, а также фотографии самих карт. Двухфакторная авторизация, когда для покупки нужно ввести код из SMS, используется пока не повсеместно. Да и сам номер карты вместе с фамилией - отличная находка для банковских мошенников.

3. Очень нежелательно делать и сохранять в памяти смартфона фотографии ключей и коды от домофона. Умельцы способны сделать ключ по фотоснимку.

4. В смартфоне, если он личный, не должно быть никаких рабочих документов. Утечка коммерческой информации может нанести большой вред компании.

5. Под большим вопросом - фотографии документов. Зачастую путешественникам советуют сделать фотографию паспорта, оставив сам документ в номере гостиницы. Однако если снимок попадет в руки мошенников - для них не составит труда представиться сотрудниками банка и обманом выманить денежную сумму. В путешествиях лучше носить с собой распечатки документов. Пересылать фото каких-либо документов людям, которых вы не знаете, также может быть опасно.