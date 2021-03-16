В первом номере этого года мы просили наших читателей помочь в поиске сведений о поэтах, жизнь которых оборвала война. Среди названных нами имен было имя Евгения Завадовского. О нем в апреле 1942 года написал в своей записной книжке Семен Гудзенко: "Умер Женя Завадовский. Горбатый, с сердцем бескорыстного друга. Женя - поэт..."

Дмитрий Завадовский. Из письма маме, 1941 год: "Сейчас все защищают Родину... И мне сейчас нечего думать о доме..." Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

О Жене мы так пока ничего и не узнали, а вот о его однофамильце, ровеснике и тоже поэте Дмитрии Завадовском мы сегодня расскажем.

Сведения о Диме нам сообщили его троюродные братья Ярослав Иванович Савенко и Дмитрий Леонидович Расторгуев.

Дима Завадовский родился сто лет назад, 9 сентября 1921 года, в городе Усмани Воронежской области.

Мама его, Варвара Сергеевна Савенко, до революции училась на Высших женских курсах и преподавала в усманском педагогическом училище.

Отец Леонид Николаевич Завадовский, бывший политкаторжанин, работал в местной школе учителем рисования.

С конца 1920-х годов Леонид Завадовский полностью посвятил себя литературе. Писательский билет ему подписал и вручил Горький. На первом съезде советских писателей Завадовский представлял Воронежскую писательскую организацию. Его называли "гением русского рассказа".

В рассказе "День жизни" Леонид Николаевич описал своего четырехлетнего сына. Он всегда очень переживал за Диму и гордился каждым его успехом.

В школе Дима вел шахматный кружок, занимался спортом и фотографией, играл в школьных спектаклях. Не очень давались ему лишь алгебра и химия, по всем остальным предметам у Димы были пятерки. Но его долго отказывались принять в комсомол под предлогом "политической незрелости".

В 1938 году Леонида Николаевича Завадовского оклеветали недоброжелатели. 2 февраля он был арестован, а 21 февраля по приговору "тройки" писателя расстреляли за "распространение клеветнических измышлений о положении крестьян в СССР и клевету на Советскую власть".

Дмитрий в это время учился в Московском педагогическом институте имени В. И. Ленина на историко-филологическом отделении. 1 сентября 1939 года был принят закон о Всеобщей воинской обязанности, и отсрочки от службы студентам отменили.

4 октября 1939 года Диму призвали в армию. В списке призыва Бауманского РВК Москвы против его фамилии пометка: "санкц. НКВД".

В 1942 году младший сержант Дмитрий Завадовский был разжалован и отправлен рядовым в отдельную штрафную роту 136-го полка 331-й стрелковой дивизии.

Судя по одному из сохранившихся в Центральном архиве МО документов, Дмитрия обвинили в самовольном оставлении части (статья 193, п. 10). По воспоминаниям родных, Дима и его товарищ были задержаны патрулем за неправильно оформленные увольнительные.

У поэта-фронтовика Бориса Слуцкого, в 1942 году служившего следователем в военной прокуратуре, есть стихотворение, которое так и называется "Статья 193 УК (воинские преступления)":

...А если немцы очень допекали,

Мы смертников условно отпускали -

Гранату в руки и - на фронт! вперед!

И санитарные автомобили

Нас вместе в медсанбаты отвозили,

И в общей,

В братской,

Во сырой могиле

Нас хоронил

Один и тот же

Взвод.

25 февраля 1943 года Дима погиб в бою у деревни Ярыгино Сычевского района Смоленской области. Похоронен в братской могиле в городе Сычевка.

Стихотворения Дмитрия Завадовского

Теплые краски

Я вижу: осень навевает

Тебе неясную печаль.

Твоя душа покой теряет,

Тебе цветов увядших жаль.

Я вижу: сердцу очень больно

Смотреть на желтые леса,

И по щекам твоим невольно

Вот-вот покатится слеза.

И если лист засохший

и обмытый

по ветви голой зашуршит,

Твой взгляд не всем,

но мне понятный

О грусти скрытой говорит.

Я вижу дождик монотонный,

Стучащий дробно по окну,

Стучит он болью ровной

И в грудь твою несет тоску.

За стайкой ласточек высокой

Твой взгляд завистливо следит.

Они летят к стране далекой,

Где солнце пламенем горит.

1937

Вечер

Туманной дымкой подернутый вечер

Тушует последние лики зари.

Лениво скользит засыпающий ветер

По глади зеркальной притихшей реки,

Стекающей массой густой,

молчаливой.

Лес близко придвинулся к самой реке.

И листья, спорхнувши с осинки

пугливой,

шуршали прощально, ложась в осоке.

На пахнущей свежестью

мягкой муравушке

Под хрупкой и нежной ольхой я лежу.

Ласковый ветер трепещет в рубашке.

На розово-алый закат я гляжу.

1937

Письмо маме

25 октября 1941

Милая мама!

Получил деньги, а потом и твое письмо. Повеяло родным, близким. Отчетливо вспомнились Усмань, садик, дом. До боли захотелось хоть на минуту заглянуть к тебе. Постоять на мягкой кушетке у печки, поесть вкусной антоновки, напиться чаю с яблочным вареньем. Потом соснуть часок на медвежьей шкуре, послушать, радио, почитать Джека Лондона и отправиться к приятелям. Впрочем, приятелей, никого уже, наверное, нет. Сейчас все защищают Родину.

Да и мне сейчас нечего думать о доме. Вот прикончим немца, тогда и соберемся опять в родной городишко.

Характер моей переписки с Зиной довольно странный. Она не получает моих писем, а я ее. Не знаю, чем это объяснить. Да и твои письма доходят до меня только через 20 дней. Конечно, понятно, сейчас доставка корреспонденции отнюдь не стоит на переднем плане.

Ну вот пока все. Будь здорова. Твой сын Дима.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru