О Жене мы так пока ничего и не узнали, а вот о его однофамильце, ровеснике и тоже поэте Дмитрии Завадовском мы сегодня расскажем.
Сведения о Диме нам сообщили его троюродные братья Ярослав Иванович Савенко и Дмитрий Леонидович Расторгуев.
Дима Завадовский родился сто лет назад, 9 сентября 1921 года, в городе Усмани Воронежской области.
Мама его, Варвара Сергеевна Савенко, до революции училась на Высших женских курсах и преподавала в усманском педагогическом училище.
Отец Леонид Николаевич Завадовский, бывший политкаторжанин, работал в местной школе учителем рисования.
С конца 1920-х годов Леонид Завадовский полностью посвятил себя литературе. Писательский билет ему подписал и вручил Горький. На первом съезде советских писателей Завадовский представлял Воронежскую писательскую организацию. Его называли "гением русского рассказа".
В рассказе "День жизни" Леонид Николаевич описал своего четырехлетнего сына. Он всегда очень переживал за Диму и гордился каждым его успехом.
В школе Дима вел шахматный кружок, занимался спортом и фотографией, играл в школьных спектаклях. Не очень давались ему лишь алгебра и химия, по всем остальным предметам у Димы были пятерки. Но его долго отказывались принять в комсомол под предлогом "политической незрелости".
В 1938 году Леонида Николаевича Завадовского оклеветали недоброжелатели. 2 февраля он был арестован, а 21 февраля по приговору "тройки" писателя расстреляли за "распространение клеветнических измышлений о положении крестьян в СССР и клевету на Советскую власть".
Дмитрий в это время учился в Московском педагогическом институте имени В. И. Ленина на историко-филологическом отделении. 1 сентября 1939 года был принят закон о Всеобщей воинской обязанности, и отсрочки от службы студентам отменили.
4 октября 1939 года Диму призвали в армию. В списке призыва Бауманского РВК Москвы против его фамилии пометка: "санкц. НКВД".
В 1942 году младший сержант Дмитрий Завадовский был разжалован и отправлен рядовым в отдельную штрафную роту 136-го полка 331-й стрелковой дивизии.
Судя по одному из сохранившихся в Центральном архиве МО документов, Дмитрия обвинили в самовольном оставлении части (статья 193, п. 10). По воспоминаниям родных, Дима и его товарищ были задержаны патрулем за неправильно оформленные увольнительные.
У поэта-фронтовика Бориса Слуцкого, в 1942 году служившего следователем в военной прокуратуре, есть стихотворение, которое так и называется "Статья 193 УК (воинские преступления)":
- ...А если немцы очень допекали,
- Мы смертников условно отпускали -
- Гранату в руки и - на фронт! вперед!
- И санитарные автомобили
- Нас вместе в медсанбаты отвозили,
- И в общей,
- В братской,
- Во сырой могиле
- Нас хоронил
- Один и тот же
- Взвод.
25 февраля 1943 года Дима погиб в бою у деревни Ярыгино Сычевского района Смоленской области. Похоронен в братской могиле в городе Сычевка.
Теплые краски
- Я вижу: осень навевает
- Тебе неясную печаль.
- Твоя душа покой теряет,
- Тебе цветов увядших жаль.
- Я вижу: сердцу очень больно
- Смотреть на желтые леса,
- И по щекам твоим невольно
- Вот-вот покатится слеза.
- И если лист засохший
- и обмытый
- по ветви голой зашуршит,
- Твой взгляд не всем,
- но мне понятный
- О грусти скрытой говорит.
- Я вижу дождик монотонный,
- Стучащий дробно по окну,
- Стучит он болью ровной
- И в грудь твою несет тоску.
- За стайкой ласточек высокой
- Твой взгляд завистливо следит.
- Они летят к стране далекой,
- Где солнце пламенем горит.
1937
Вечер
- Туманной дымкой подернутый вечер
- Тушует последние лики зари.
- Лениво скользит засыпающий ветер
- По глади зеркальной притихшей реки,
- Стекающей массой густой,
- молчаливой.
- Лес близко придвинулся к самой реке.
- И листья, спорхнувши с осинки
- пугливой,
- шуршали прощально, ложась в осоке.
- На пахнущей свежестью
- мягкой муравушке
- Под хрупкой и нежной ольхой я лежу.
- Ласковый ветер трепещет в рубашке.
- На розово-алый закат я гляжу.
1937
25 октября 1941
Милая мама!
Получил деньги, а потом и твое письмо. Повеяло родным, близким. Отчетливо вспомнились Усмань, садик, дом. До боли захотелось хоть на минуту заглянуть к тебе. Постоять на мягкой кушетке у печки, поесть вкусной антоновки, напиться чаю с яблочным вареньем. Потом соснуть часок на медвежьей шкуре, послушать, радио, почитать Джека Лондона и отправиться к приятелям. Впрочем, приятелей, никого уже, наверное, нет. Сейчас все защищают Родину.
Да и мне сейчас нечего думать о доме. Вот прикончим немца, тогда и соберемся опять в родной городишко.
Характер моей переписки с Зиной довольно странный. Она не получает моих писем, а я ее. Не знаю, чем это объяснить. Да и твои письма доходят до меня только через 20 дней. Конечно, понятно, сейчас доставка корреспонденции отнюдь не стоит на переднем плане.
Ну вот пока все. Будь здорова. Твой сын Дима.