Китай передаст миротворцам ООН 300 тысяч доз вакцин от COVID-19

Китай передаст 300 тысяч доз вакцин от коронавируса для миротворцев ООН. Об этом сообщило постпредство КНР при организации.

Отмечается, что о данном решении постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь уведомил генерального секретаря Антониу Гутерреша 15 марта. Китайская сторона отмечает, что вакцины будут направлены преимущественно тем миротворцам, которые выполняют миссии в Африке, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Национальный олимпийский комитет Китая предложил Международному олимпийскому комитету вакцину от коронавируса для участников Игр 2020 и 2022 года. "Предложение состоит в том, чтобы сделать дополнительные дозы вакцины доступными для участников Олимпийских игр в Токио и Пекине", - рассказал переизбранный на новый четырехлетний срок президент МОК Томас Бах.