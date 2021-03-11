Китай предложил участникам Олимпиады вакцину от коронавируса

Национальный олимпийский комитет (НОК) Китая предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) вакцину от коронавируса для участников Игр 2020 и 2022 года. Об этом журналистам рассказал переизбранный на новый четырехлетний срок президент МОК Томас Бах во время выступления в Лозанне.

"МОК получил любезное предложение от НОК Китая. Предложение состоит в том, чтобы сделать дополнительные дозы вакцины доступными для участников Олимпийских игр в Токио и Пекине", - сказал Бах, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава МОК отметил, что в организации очень благодарны за предложение китайской стороны. "МОК оплатит эти дополнительные дозы вакцин для олимпийских и паралимпийских команд", - добавил он.

Ранее Олимпиада и Паралимпиада в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Пока официально в правила для международных федераций не внесен пункт об обязательной вакцинации участников Игр.