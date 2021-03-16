Золотые артефакты найдены на кладбище медного века в Венгрии

В Венгрии археологи из музея Хермана Отто в Мишкольце при проведении раскопок на древнем кладбище возрастом 4000-5000 лет обнаружили богатый клад золотых артефактов.

Как сообщает Heritage Daily, находка была сделана недалеко от деревни Бюккабрань, в уезде Боршод-Абауй-Земплен. Музейная команда археологов проводила раскопки на недавно обнаруженном кладбище медного века.

Оно находится на территории естественной доисторической долины, образованной рекой Чинсе. Эта область была свидетелем заселения людьми в период от неолита до средневековья.

В результате проведенных работ было раскопано 34 могилы, датируемые примерно четвертым тысячелетием до нашей эры. Некоторые из этих могил чрезвычайно удивили исследователей, так как они, судя по всему, принадлежали представителям элитного сословия.

Так, сообщается о найденных археологами древних гробницах с останками трех женщин, которые были похоронены с различными золотыми предметами. В частности, в захоронениях были обнаружены обручи и конические подвески, изготовленные из тонких золотых пластин.

Возможно, они были частью роскошных церемониальных головных уборов, которые сохранились лишь частично. Исследователи предполагают, что подвески могли символизировать стилизованную женскую фигуру, а "рельефные выпуклости" на них олицетворяют женскую грудь.

Повышение внимание привлекло и еще одно древнее захоронение, содержащее останки высокопоставленного мужчины. В этой гробнице также было найдено большое количество погребальных предметов, в том числе треснувшее каменное лезвие, отполированный каменный топор и медная кирка.

По мнению исследователей, подобные инструменты в тот период времени могли широко использоваться, например, на рудниках. Не исключено, что с их помощью добывалась драгоценная руда, включая золото.

Почему подобные предметы были уложены в могилу мужчины, явно занимавшего важное положение, пока остается только гадать. Археологи не исключают, что это могло быть связано с неким ритуальным подношением богам.

Другая версия предполагает, что найденные инструменты были уложены в могилу для того, чтобы погребенный мужчина мог использовать их в своей "загробной жизни". Подобные верования вполне могли существовать в регионе, где было немало рудников.

Кстати, в этом районе и сейчас ведется промышленная разработка полезных ископаемых. В частности, поблизости расположены шахты по добыче бурого угля. Именно поэтому в последние годы археологи активизировали свою деятельность в данном районе.

Они стремятся обнаружить доисторические памятники и артефакты и спасти любой археологический материал до того, как он будет невольно уничтожен шахтерами.

Раскопанное кладбище медного века и найденные в могилах золотые артефакты стали не единственными важными находками. Также археологи раскопали здесь ямы со следами жертвоприношений крупного рогатого скота. А поблизости от современных угольных шахт были найдены остатки нескольких сарматских деревень.

В ходе предыдущих, более ранних исследований в этом же районе ученые обнаружили 16 окаменелых стволов кипарисов. Их исследование показало, что здесь располагался доисторический ископаемый лес, возраст которого, по оценкам экспертов, составляет от семи до восьми миллионов лет. На данный момент это вообще один из древнейших ископаемых лесов, найденных в мире.