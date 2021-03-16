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16.03.2021 10:53
Рубрика: Культура

Книжная ярмарка non/fictio№22 раскрыла подробности программы

Текст: Инга Бугулова
Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction в этом году снова пройдет в Гостином дворе. Даты, напомним, из-за коронавируса были сдвинуты: вместо декабря книголюбов ждут в марте - с 24 по 28. Организаторы уже поделились подробностями программы.

Гости ярмарки смогут познакомиться с книгами 288 издательств из 19 стран.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"На стендах участников и в программе ярмарки будут представлены Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Франция, Швеция и Эстония", - сообщает пресс-служба мероприятия.

Всего на площадках книжного марафона запланированы более 400 событий. Среди участников по традиции - ведущие прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики. Гости смогут встретиться с Наринэ Абгарян, Гузелью Яхиной, Львом Данилкиным, Андреем Рубановым, Диной Рубиной, Захаром Прилепиным, Леонидом Юзефовичем, Алексеем Ивановым, Дианой Арбениной и многими другими.

Будут и иностранные участники. Они подключатся, кстати, не только в режиме онлайн. Ожидаются встречи со спикерами из Италии, Канады, Испании, Нидерландов, Польши.

Важно: попасть в Гостиный двор можно только по электронному билету, его необходимо заранее приобрести на сайте ярмарки. Те, кто покупал билеты еще в декабре, сможет пройти по ним - они действительны. Non/fiction будет принимать гостей с 11.00 до 21.00 часов во все дни работы, кроме воскресенья - с 11.00 до 20.00.

Культура Литература Ярмарка Non/fiction

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