Комиссия Госсовета обсудила проект новой промышленной стратегии

Обновленная комиссия Госсовета по направлению "Промышленность" подвела краткие итоги работы промышленности в 2020 году и обсудила проект стратегии развития отрасли.

По итогам 2020 года обрабатывающая промышленность, несмотря на сложности и ограничения, вызванные пандемией, сумела показать рост на 0,6%. Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что реализацию драматических сценариев в промышленности удалось предотвратить, и теперь необходимо сконцентрировать усилия на обеспечении технологического суверенитета.

"Необходимо продолжать двигаться по пути импортозамещения, развивать проекты конверсии, осваивать новые экспортные рынки. Все это мы делаем и сейчас, но, чтобы быть глобально конкурентными в будущем, необходимо ставить перед промышленностью более амбициозные цели", - отметил Денис Мантуров, слова которого цитирует пресс-служба Минпромторга.

Такие цели были заложены в проект стратегии развития промышленности, рассмотренный в рамках мероприятия. В феврале премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить стратегию социально-экономического развития страны до 2030 года. Стратегия развития промышленности станет одним из важнейших ее блоков. При ее разработке, по словам главы Минпромторга, в качестве приоритетов выделены 7 инициатив, сформулированных совместно с регионами, экспертами и бизнес-сообществом.

"Все они так или иначе сопрягаются с остальными стержневыми направлениями, за которые отвечают наши коллеги по правительству. И, конечно, наши предложения отражают индустриальные возможности и заделы в отраслях. Как текущие, так и перспективные", - прокомментировал Денис Мантуров.

"Программа вобрала в себя стратегические инициативы в обрабатывающей промышленности. Их реализация должна в среднесрочной перспективе позволить нам сделать качественный индустриальный рывок. Очень важно, чтобы регионы были как можно больше вовлечены в формирование предложений по представленным стратегическим направлениям. Комиссия станет площадкой, на которой мы будем наполнять стратегию проектами будущих технологических побед и контролировать их реализацию. При этом важно сохранить высокий темп работы", - подчеркнул руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин.